[{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem csak a Hamászt, hanem a Gázai övezet teljes lakosságát halállal fenyegette meg arra az esetre, ha „nem teszik azt, amit mond”.","shortLead":"Az amerikai elnök nem csak a Hamászt, hanem a Gázai övezet teljes lakosságát halállal fenyegette meg arra az esetre, ha...","id":"20250306_donald-trump-vegso-figyelmeztetes-gaza-hamasz-targyalas-izraeli-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"e2f07e9b-9a04-4490-9715-9a4a2e88371b","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_donald-trump-vegso-figyelmeztetes-gaza-hamasz-targyalas-izraeli-tuszok","timestamp":"2025. március. 06. 08:20","title":"„Engedjétek el a túszokat, különben végetek” – üzente Trump a Hamásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ötödével növelte profitját tavaly az OTP Bank, az eredmény meghaladta az ezer milliárd forintot. A nyereség nagyobb része külföldről jött, jól tejeltek az év közben bekebelezett bankok is.","shortLead":"Ötödével növelte profitját tavaly az OTP Bank, az eredmény meghaladta az ezer milliárd forintot. A nyereség nagyobb...","id":"20250307_otp-bank-2024-es-eredmeny-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"a04df162-a48b-4c73-9384-06e6fa2351bf","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_otp-bank-2024-es-eredmeny-profit","timestamp":"2025. március. 07. 07:57","title":"1000 milliárd forint fölé ugrott az OTP profitja tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye elmosására hivatott.","shortLead":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye...","id":"20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903.jpg","index":0,"item":"2595b015-4e26-45e9-a659-1e740ea164f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","timestamp":"2025. március. 06. 07:58","title":"Stílusos elektromos szedán: itt a 700 kilométeres hatótávú vadonatúj Volvo ES90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb jogsértés miatt. Ha a pénzt nem fizeti be a kormány, akkor levonják bármely, Magyarországnak járó kifizetésből.","shortLead":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb...","id":"20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"99f41821-6977-4655-a620-aa2a60457166","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Újabb pert bukott el az Orbán-kormány az EU-val szemben: most 700 millió forintot veszítettünk az uniós forrásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","shortLead":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","id":"20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"2aa925ba-7a8f-4f88-bd81-dc2f80800619","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","timestamp":"2025. március. 06. 13:32","title":"Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f35f9b9-3b7b-49b6-a467-77e03507e76f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokkal ezelőtt mutatták be az első évadot, és nem vártak sokat azzal, hogy bejelentsék, lesz folytatás. ","shortLead":"Napokkal ezelőtt mutatták be az első évadot, és nem vártak sokat azzal, hogy bejelentsék, lesz folytatás. ","id":"20250307_meghan-markle-netflix-sorozat-masodik-evad-premier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f35f9b9-3b7b-49b6-a467-77e03507e76f.jpg","index":0,"item":"f28d1df9-fb57-402c-875f-c2fb4dee4123","keywords":null,"link":"/elet/20250307_meghan-markle-netflix-sorozat-masodik-evad-premier","timestamp":"2025. március. 07. 19:28","title":"Meghan Markle főzőműsora ősszel tér vissza, és már le is forgatták az új részeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Suzuki Swift alapára átlépte a lélektani 6,5 millió forintos határt.","shortLead":"A Suzuki Swift alapára átlépte a lélektani 6,5 millió forintos határt.","id":"20250307_dragabb-lett-a-legolcsobb-suzuki-swift-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f.jpg","index":0,"item":"62683ef2-77e5-49f3-b69b-41e9309e7f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_dragabb-lett-a-legolcsobb-suzuki-swift-magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 07. 06:41","title":"Drágább lett a legolcsóbb Suzuki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","shortLead":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","id":"20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"0751c87d-17c0-4c1d-9ad9-1805be267803","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","timestamp":"2025. március. 06. 12:26","title":"A TV2 vezére szerint a Magyar Péter nemi szervéről készült anyag azt mutatja, hogy az újságíróik szabadok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]