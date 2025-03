Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","shortLead":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","id":"20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"140d99e6-cc57-4730-8d27-3afeaca4a71b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","timestamp":"2025. március. 13. 06:55","title":"Putyin akár Ukrajnáról is beszélhet csütörtökön a Kreml szóvivője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltást egyébként is csak gumicsontnak látják sokan.","shortLead":"A tiltást egyébként is csak gumicsontnak látják sokan.","id":"20250313_Publicus-a-magyarok-fele-a-Pride-betiltasa-ellen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"f25a413b-e28f-43bc-8182-79d5e4fcd761","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Publicus-a-magyarok-fele-a-Pride-betiltasa-ellen-van","timestamp":"2025. március. 13. 07:25","title":"Publicus: a magyarok fele a Pride betiltása ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0e0284-a481-4476-af8a-b55f00049309","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Intő jel volt, amikor elbuktak egy 2 milliárd eurós szerződést a BMW-nél. ","shortLead":"Intő jel volt, amikor elbuktak egy 2 milliárd eurós szerződést a BMW-nél. ","id":"20250312_Csodot-jelentett-akkumulatorgyarto-Northvolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd0e0284-a481-4476-af8a-b55f00049309.jpg","index":0,"item":"4fc8fd31-85e8-4a13-8a56-dfeb6ed3e2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Csodot-jelentett-akkumulatorgyarto-Northvolt","timestamp":"2025. március. 12. 16:04","title":"Csődöt jelentett Svédországban az európai akkumulátoripar nagy reménysége, a Northvolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora pénzeket visznek mostanában a mesterséges intelligencia fejlesztésébe vagy a kriptovalutákba. Mi van, ha egy gigantikus lufit fújunk épp, és honnan vehetjük észre, hol a határ a kockázatkeresés és az őrültség közt?","shortLead":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora...","id":"20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9.jpg","index":0,"item":"a779c1ba-20ae-4098-9c00-5ffdbfbf0107","keywords":null,"link":"/360/20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","timestamp":"2025. március. 12. 15:00","title":"A csúnya válság első jele: senki nem mer szólni, hogy válság jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","shortLead":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","id":"20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7.jpg","index":0,"item":"6e2464d7-d53d-4f81-bc4b-df9cd7549cca","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","timestamp":"2025. március. 12. 11:20","title":"Sándor Fegyir egy orosz szoprán fellépésének a lemondását kérte az Operaház igazgatójától, kioktatást kapott válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet mondott.","shortLead":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet...","id":"20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110.jpg","index":0,"item":"0fdf19c0-ecb4-425e-92c6-a4dbef174799","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","timestamp":"2025. március. 13. 12:18","title":"Pankotai Lili megnyerte a pert korábbi iskolájával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman. Magyarország mint a tekintélyuralom tankönyvi esete. A szerb elnök karhatalmat küld a civil szervezetekre. Tud-e majd Trump úgy keménykedni Putyinnal, mint Zelenszkijjel? Alakulhatnak úgy a dolgok, hogy az USA ne csak egy lepukkant orosz benzinkutat kapjon, amely országnak álcázza magát? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros...","id":"20250313_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f1e73e7d-d5fd-4489-bd0b-2093c75532be","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 13. 12:30","title":"The New York Times-kommentár: Ez négy éven át nem fog menni, emberek, már közeleg a nagy összeomlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","shortLead":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","id":"20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"425932e7-360d-4013-9c2b-4f16a4fde0fe","keywords":null,"link":"/elet/20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:28","title":"Hogy a családok is megnézhessék a Hunyadit, leadnak belőle egy szexmentes verziót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]