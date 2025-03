Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás is jöhet.","shortLead":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás...","id":"20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d.jpg","index":0,"item":"ff9dc064-9141-448a-b069-7539519a772b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","timestamp":"2025. március. 17. 11:41","title":"Karinthys szülők egy csoportja hazugság miatt feljelentette a tankerületi igazgatót, akivel szemben korábban pert vesztett az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés óta látjuk, hogy a maffiaállam uraitól és nem a „birodalomtól” kell a szuverenitást védeni. Techet Péter véleménye.","shortLead":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés...","id":"20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501.jpg","index":0,"item":"767cb0f6-073c-43c0-8acc-a95b25bb1543","keywords":null,"link":"/360/20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","timestamp":"2025. március. 17. 11:10","title":"1848 óta próbálják eltéríteni a szabadságharcot, Orbán viszi a prímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","shortLead":"A rendező dicsérte a színésznő sokszínűségét. ","id":"20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02a6c1d9-2c01-489c-989a-25a533385fa8.jpg","index":0,"item":"ad81208c-2672-44b8-8b8a-6eaa036bfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Pamela-Anderson-Mundruczo-Kornel-Weber-Kata-uj-film","timestamp":"2025. március. 18. 08:43","title":"Pamela Anderson is játszik az új Mundruczó-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","shortLead":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","id":"20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7.jpg","index":0,"item":"c32d5567-395b-44ea-94f6-fa3322512ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Háborúpárti volt az állami iskolák igazgatói szerint Kovács Gergelyék március 15-i műsora, levelet írtak a polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Telegramon jelentették be a személyi változást. ","shortLead":"Telegramon jelentették be a személyi változást. ","id":"20250316_Volodimir-Zelenszkij-uj-vezerkari-fonokot-nevezett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f.jpg","index":0,"item":"e6e25388-e5bd-4bac-995f-1b67adf53d35","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Volodimir-Zelenszkij-uj-vezerkari-fonokot-nevezett-ki","timestamp":"2025. március. 16. 22:02","title":"Volodimir Zelenszkij új vezérkari főnököt nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról, hogy terveznek-e lakhatási támogatást, illetve Szép-kártyás támogatást adni a munkavállalóiknak. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt arról...","id":"20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"55e6d41d-458f-40c5-97ec-54479546a7bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_szep-kartya-lakhatasi-tamogatas-gki-elemzes","timestamp":"2025. március. 18. 07:27","title":"Nagyon kevés cég ad Szép-kártyára pénzt, lakhatási támogatást szinte senki sem kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","shortLead":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","id":"20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a2f9c5be-4adf-49a9-b0c2-dbb006112c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. március. 17. 10:45","title":"Hétfő reggel benyújtották, tízkor már tárgyalta is a parlamenti bizottság a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda. A zord holdi éjszaka beköszönte után végleg leállt.","shortLead":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda...","id":"20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e.jpg","index":0,"item":"cde0c4d1-5840-4651-8ba0-1c6339f3e487","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","timestamp":"2025. március. 18. 09:03","title":"14 nap után elnémult a Firefly holdszondája, a cég szerint minden feladatát teljesítette a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]