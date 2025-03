Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor is elindította a Fidesz saját, de csak egykérdéses politikai szavazós akcióját. Abban hasonlítanak, hogy egyik se igazi referendum, de tartalmukban és így akár hatásukban nem is lehetnének eltérőbbek. ","shortLead":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor...","id":"20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"19bacb56-a6fb-473d-a00a-e7416d633ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 06:30","title":"Sárkány ellen sárkányfű? Magyar Péter saját márkás “népszavazásával” Orbánt hívja ki, de ez is inkább konzultáció, mint referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","shortLead":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","id":"20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb.jpg","index":0,"item":"18c8874a-07ba-47da-8bdc-c24ff67acf54","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 15. 21:42","title":"Húszi célpontokat támadott az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40564c0-dc3f-4294-b513-06c4247dcbca","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"„Minél jobban fáj, annál jobban megy előre” – mondja stábtagja Magyar Péterről, akivel egy napot töltöttünk a Tisza Párt országjárásán. Az állomások között, kocsikban és kisbuszokban beszélgettünk a pártelnökkel és segítőivel, egyebek mellett arról, milyen vezető Magyar, mit gondolnak róla közvetlen munkatársai, és ő hogyan látja magát, milyen hibái vannak. Az országjárás mindenkire hatással van, többen elérzékenyültek, amikor a HVG-nek felidézték a legerősebb sztorikat. A Tisza olyan politikai mozgalom lett, amely megváltoztatta a benne lévők életét. ","shortLead":"„Minél jobban fáj, annál jobban megy előre” – mondja stábtagja Magyar Péterről, akivel egy napot töltöttünk a Tisza...","id":"20250317_Tisza-part-orszagjaras-riport-magyar-peter-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e40564c0-dc3f-4294-b513-06c4247dcbca.jpg","index":0,"item":"9fc34288-4213-4fb8-9353-4e14d4582834","keywords":null,"link":"/360/20250317_Tisza-part-orszagjaras-riport-magyar-peter-interju","timestamp":"2025. március. 17. 06:30","title":"Magyar Péter: „Ha lehajtod a fejed, ezek bedarálnak egy pillanat alatt” – exkluzív riport a Tisza országjárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket okozva. ","shortLead":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket...","id":"20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95.jpg","index":0,"item":"c52166ba-ce60-4bf2-bb3a-84935c993fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"50 millió dollár kártérítést kell fizetnie a Starbucksnak, mert forró tea ömlött egy futárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","shortLead":"Orbán Viktor nem tagadhatja meg Ukrajnától az uniós tagság lehetőségét, sőt a létezést.","id":"20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b.jpg","index":0,"item":"7eeae286-68b5-4846-a56f-3f7d1c110bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Netto-aljassag-Petofi-es-tarsai-forognanak-a-sirjukban-Ungvary-Krisztian-Orban-12-pontjarol","timestamp":"2025. március. 15. 14:30","title":"Nettó aljasság, Petőfi és társai forognának a sírjukban – Ungváry Krisztián Orbán 12 pontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1 tematikájú képeket.","shortLead":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1...","id":"20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46.jpg","index":0,"item":"f607b2dc-e472-4940-8ce0-9ea6a5061744","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","timestamp":"2025. március. 17. 07:59","title":"Elképesztő Lego felvételekkel rukkolt elő a fiatal magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint is jó lenne érteni, hogy mit vár ettől Orbán.","shortLead":"Az elemző szerint is jó lenne érteni, hogy mit vár ettől Orbán.","id":"20250316_Panik-Gumicsont-Hiszteria-Hiba-Torok-Gabor-a-poloskazasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca.jpg","index":0,"item":"8fa8afca-c735-486a-8db8-14781b406ece","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Panik-Gumicsont-Hiszteria-Hiba-Torok-Gabor-a-poloskazasrol","timestamp":"2025. március. 16. 12:42","title":"Pánik? Gumicsont? Hisztéria? Hiba? Török Gábor a poloskázásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott támogatások, amelyekhez már a felvételkor gyereket kell ígérni, vagy a szülések után csökken a tartozás. Erre jön rá a családi adókedvezmény és az szja-mentesség, de mennyit nyerhet mindezekkel egy család? Végigszámoltuk a családtámogatási rendszert.","shortLead":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott...","id":"20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986.jpg","index":0,"item":"dc504215-5b41-41b8-a71e-99706e59c9e0","keywords":null,"link":"/360/20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","timestamp":"2025. március. 16. 10:30","title":"Much adó about nothing: mikor, hány gyereket kell szülnöm ahhoz, hogy a legtöbbet profitáljak az államból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]