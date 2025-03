Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","shortLead":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","id":"20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0.jpg","index":0,"item":"90dd885c-e9c3-478b-aa20-d1aa8b91e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 10:54","title":"Boris Johnson odaszúrt Trumpnak: „Putyin kinevet minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","shortLead":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","id":"20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392.jpg","index":0,"item":"ae22b2c8-93b2-44fd-b5a8-9b56939514c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. március. 19. 21:50","title":"Pécsett is tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff42839-2d86-42bd-b5f7-a4987778a321","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykori katonai junta idején játszódó történet nem fikció, a film az apja eltűnése idején tizenegy éves Marcelo Rubens Paiva önéletrajzából készült. ","shortLead":"Az egykori katonai junta idején játszódó történet nem fikció, a film az apja eltűnése idején tizenegy éves Marcelo...","id":"20250320_hvg-film-En-meg-itt-vagyok-Walter-Salles-Brazilia-Oscar-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff42839-2d86-42bd-b5f7-a4987778a321.jpg","index":0,"item":"2fdb2e7c-2c73-478a-a4d6-fbeb5d0d1df4","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-film-En-meg-itt-vagyok-Walter-Salles-Brazilia-Oscar-dij","timestamp":"2025. március. 20. 18:30","title":"Családdrámába oltott politikai krimi – már a magyar mozikban az első brazil Oscar-díjas film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési képviselő-választáson, de így a DK-s Varju László győzelme valószínű a Republikon Intézet szerint. Kampányelemzésükben azt írják: a többi párt jóval gyengébb jelöltet állított, a Fidesz például olyasvalakit, aki 2019 óta minden választást elvesztett.","shortLead":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési...","id":"20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01.jpg","index":0,"item":"0a7e2f04-cb6a-43e0-8926-3b283c65e175","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 05:30","title":"Kicselezte a DK Orbánékat, a Tisza nem indul, így Varju László győzelme várható az újpesti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a776a4-3b81-431a-8017-7dabf30313c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden fontos pénzügyi mutatóban rekordot döntöttek tavaly. ","shortLead":"Minden fontos pénzügyi mutatóban rekordot döntöttek tavaly. ","id":"20250321_rekordev-Lamborghini-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a776a4-3b81-431a-8017-7dabf30313c5.jpg","index":0,"item":"c4008733-b3c5-4379-a1bf-e7af777939bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_rekordev-Lamborghini-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 21. 07:49","title":"Soha nem ment ilyen jól a Lamborghininek, de a vámháború véget vethet a szárnyalásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi tömegtüntetésen.","shortLead":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi...","id":"20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"409502c2-6b56-4d71-8f4a-4da8443305a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 19. 11:38","title":"Vucsicsék a hangágyúzásról: Ha kell, az FBI-t és az FSZB-t kérjük fel a vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"Egyelőre hullámvasutazik a magyar fizetőeszköz.","id":"20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"e2b0c09c-aa20-418d-b1ee-39d2a43dc943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_forint-euro-arfolyam-hullamvasut-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 09:37","title":"Egy pillanatra benézett 400 fölé a forint, de aztán gyorsan meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","shortLead":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","id":"20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a.jpg","index":0,"item":"096f8ac7-747c-4286-b91f-1793e00066a2","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","timestamp":"2025. március. 20. 16:56","title":"Mire ment el 115 millió dollár? Így fest Leonardo DiCaprio és P.T. Anderson közös filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]