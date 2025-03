Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f573507a-04f5-402c-a6f0-b3c6215dfccd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tavaly a klubnak 5,7, a mögötte álló alapítványnak pedig 8,8 milliárd forint bevétele volt – utóbbi szinte kizárólag vissza nem térítendő támogatás, amelynek nagyobbik része közvetlenül az államtól érkezett.","shortLead":"Tavaly a klubnak 5,7, a mögötte álló alapítványnak pedig 8,8 milliárd forint bevétele volt – utóbbi szinte kizárólag...","id":"20250324_foci-nb-i-puskas-akademia-felcsut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f573507a-04f5-402c-a6f0-b3c6215dfccd.jpg","index":0,"item":"cda8cd82-6388-49e7-b766-05044bfc674b","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_foci-nb-i-puskas-akademia-felcsut","timestamp":"2025. március. 24. 11:22","title":"Kis csapat: 14 év alatt 143 milliárd forintból jutott az NB I. élére a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","shortLead":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","id":"20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"8fbc1735-822a-4c91-a611-e95126256cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 24. 17:07","title":"Novák Előd törvényjavaslata 500 ezer forintra növelné az ingyenesen felvehető készpénz mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910b35e1-39d5-41c4-9fc0-a1dc39ffc148","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az IDF hat napja újította meg támadásait az iszlamista szervezet ellen.","shortLead":"Az IDF hat napja újította meg támadásait az iszlamista szervezet ellen.","id":"20250323_Magas-rangu-Hamasz-vezeto-a-legutobbi-izraeli-legitamadas-aldozatai-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/910b35e1-39d5-41c4-9fc0-a1dc39ffc148.jpg","index":0,"item":"5c1fabcf-a22b-453c-8adb-663fbe6ef2cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Magas-rangu-Hamasz-vezeto-a-legutobbi-izraeli-legitamadas-aldozatai-kozott","timestamp":"2025. március. 23. 11:43","title":"Magas rangú Hamász-vezető a legutóbbi izraeli légitámadás áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050f5fb4-38c8-4b98-9211-32b63b577b9d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Bár azóta is történt gyanús eset, kiderült, hogy mégis egyedül szabad hagyni a pilótákat a fülkében, viszont jobban kell ügyelni a lelki egészségükre.","shortLead":"Bár azóta is történt gyanús eset, kiderült, hogy mégis egyedül szabad hagyni a pilótákat a fülkében, viszont jobban...","id":"20250323_kollektiv_ongyilkossag-a-Germanwings-tiz-evvel-ezelotti-tragediaja_Andreas_Lubitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/050f5fb4-38c8-4b98-9211-32b63b577b9d.jpg","index":0,"item":"805643b3-c2a3-4a99-93dc-90f7229459df","keywords":null,"link":"/360/20250323_kollektiv_ongyilkossag-a-Germanwings-tiz-evvel-ezelotti-tragediaja_Andreas_Lubitz","timestamp":"2025. március. 23. 15:00","title":"Lehetett-e más, mint öngyilkosság a Germanwings tíz évvel ezelőtti tragédiája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ac9a33-0ecc-45cc-a503-ca171cc6edee","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"Speciális programokkal, algoritmusokkal segítik az onkológiai kezeléseket Európa-szerte, eljön az idő, hogy szoftvert ír fel receptre az orvos. ","shortLead":"Speciális programokkal, algoritmusokkal segítik az onkológiai kezeléseket Európa-szerte, eljön az idő, hogy szoftvert...","id":"20250323_Rakgyogyitas-mesterseges-intelligenciaval-europai-onkologiai-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ac9a33-0ecc-45cc-a503-ca171cc6edee.jpg","index":0,"item":"3e3fd653-9966-4fe6-9292-39279ee5a4f4","keywords":null,"link":"/360/20250323_Rakgyogyitas-mesterseges-intelligenciaval-europai-onkologiai-terkep","timestamp":"2025. március. 23. 14:00","title":"Rákgyógyítás mesterséges intelligenciával: hogyan veszi fel Európa a versenyt a világszinten is rossz helyzettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók 33 év adatait elemezve térképezték fel, hogy a világ mely pontjaira lehetne a tengeri áramlatokat kihasználó erőműveket telepíteni. ","shortLead":"Amerikai kutatók 33 év adatait elemezve térképezték fel, hogy a világ mely pontjaira lehetne a tengeri áramlatokat...","id":"20250324_tenger-aramlas-eromu-elektromos-aram-eloallitasa-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d.jpg","index":0,"item":"740f6f7f-6956-4483-a428-05ea468d0613","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_tenger-aramlas-eromu-elektromos-aram-eloallitasa-zoldenergia","timestamp":"2025. március. 24. 16:03","title":"Befoghatják az óceán energiáját, 2,5-szer több áram jöhet onnan, mint a szélerőművekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pechjére a műveletet látták az üldözői, így az elfogása után már csak meg kellett várni, hogy újra előbukkanjanak belőle az ékszerek.","shortLead":"Pechjére a műveletet látták az üldözői, így az elfogása után már csak meg kellett várni, hogy újra előbukkanjanak...","id":"20250323_florida-tiffany-fulbevalo-tolvaj-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea.jpg","index":0,"item":"ffb3d917-9ae8-475f-a870-9ea76f1ac704","keywords":null,"link":"/elet/20250323_florida-tiffany-fulbevalo-tolvaj-usa","timestamp":"2025. március. 23. 13:39","title":"Közel 300 millió forintot érő fülbevalókat nyelt le egy tolvaj Floridában, mielőtt elfogták volna a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","shortLead":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","id":"20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"30132f16-e293-44d7-b73e-62e9753d4321","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 12:14","title":"Alig tért vissza, ismét távozik a Tisza egyik kulcsembere a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]