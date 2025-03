Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f346c603-44d8-4042-8595-91fea420a2b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan indul a feltételes közbeszerzés, amely során eldől, ki tervezheti a Nagykörút átalakítását. Az építkezés legjobb esetben is két év múlva indulhat.","shortLead":"Hamarosan indul a feltételes közbeszerzés, amely során eldől, ki tervezheti a Nagykörút átalakítását. Az építkezés...","id":"20250327_A-BKK-keresi-a-Nagykorut-tervezojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f346c603-44d8-4042-8595-91fea420a2b3.jpg","index":0,"item":"1386abdc-2070-40b5-ac62-98242e1e4711","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250327_A-BKK-keresi-a-Nagykorut-tervezojet","timestamp":"2025. március. 27. 16:52","title":"A BKK keresi az új Nagykörút tervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","shortLead":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","id":"20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434.jpg","index":0,"item":"f1b589c0-175d-41a7-89b6-0190df56a9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","timestamp":"2025. március. 26. 11:36","title":"Egy kis emlékeztető: egymillió forintos bírságot kockáztat a felelőtlen muskátli- és a biciklitulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","shortLead":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","id":"20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa.jpg","index":0,"item":"923c5a9b-211d-46e3-81f7-86b4533a89e4","keywords":null,"link":"/sport/20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. március. 27. 15:16","title":"Angliába igazolhat Arda Güler, akinek Szoboszlai a kevés játékperce miatt szólt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922bf901-1881-4671-ba0a-e24a6d78fe90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett támadót elfogták.","shortLead":"A feltételezett támadót elfogták.","id":"20250327_amszterdam-keseles-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/922bf901-1881-4671-ba0a-e24a6d78fe90.jpg","index":0,"item":"8edb8a97-66c9-4b19-a0f0-76d6bf807b12","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_amszterdam-keseles-merenylet","timestamp":"2025. március. 27. 16:53","title":"Késelés történt Amszterdam belvárosában, legalább öten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsőként a HVG írta meg, hogy valami nem kerek a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körül. A pénzszórást több ponton is meg lehetett volna állítani. A tények magukért beszélnek. Mutatjuk a Matolcsy-botrány genezisét, ahogy azt a HVG hetilap címlapjai követték.","shortLead":"Elsőként a HVG írta meg, hogy valami nem kerek a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körül. A pénzszórást több ponton is...","id":"20250326_kozpenzjelleg-magyarazat-mindenre-mnb-matolcsy-tenytar-hvg-cimlapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba0e285-1c7c-435c-8f49-a3bce21411dd.jpg","index":0,"item":"83bfa0d0-885a-4f4f-a223-7f7997e33cdb","keywords":null,"link":"/360/20250326_kozpenzjelleg-magyarazat-mindenre-mnb-matolcsy-tenytar-hvg-cimlapok","timestamp":"2025. március. 26. 11:20","title":"Orbán nem tudta, hogy baj van az MNB-ből kitolt százmilliárdokkal? – elég lett volna megnéznie a HVG címlapjait 2013-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0f1963-be97-4e91-952c-ee6331fe9188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért ekkora a stigma a rákbetegség Magyarországon? Hogyan lehet megbirkózni a testi és a lelki sebekkel, vagy akár a társadalmi kirekesztéssel? Hogyan tud ebben segíteni a család, a környezet, vagy akár egy pszichológus? Merre vezet tovább az út a gyógyulás után? Erről beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Miért ekkora a stigma a rákbetegség Magyarországon? Hogyan lehet megbirkózni a testi és a lelki sebekkel, vagy akár...","id":"20250326_Kosz-jol-rakgyogyitas-rehabilitacio-bodoky-gyorgy-komora-nora-kapitany-zsuzsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f0f1963-be97-4e91-952c-ee6331fe9188.jpg","index":0,"item":"05358905-43dc-4087-b3a7-927f3f4c0565","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Kosz-jol-rakgyogyitas-rehabilitacio-bodoky-gyorgy-komora-nora-kapitany-zsuzsa","timestamp":"2025. március. 26. 15:00","title":"Kösz, jól: A rák nem egyenlő a halálos ítélettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]