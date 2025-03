Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj.","shortLead":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis...","id":"20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"c034eb02-c1c7-4fb5-8b57-b899e6f1ede7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","timestamp":"2025. március. 26. 12:18","title":"40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7547f0f-cf51-46ff-81f8-fa8777c20d31","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Jelentősen megugrott Magyarországon a vírusos májgyulladások száma az utóbbi időben, és várhatóan az esetszám tovább fog növekedni. A betegség ellen van védőoltás, de kell-e azonnal vakcináért rohanni?","shortLead":"Jelentősen megugrott Magyarországon a vírusos májgyulladások száma az utóbbi időben, és várhatóan az esetszám tovább...","id":"20250327_Hepatitis-A-jarvany-fertozott-vedooltas-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7547f0f-cf51-46ff-81f8-fa8777c20d31.jpg","index":0,"item":"f2de8028-0ab5-426f-8f2e-6d6e9e0525a6","keywords":null,"link":"/360/20250327_Hepatitis-A-jarvany-fertozott-vedooltas-tunetek","timestamp":"2025. március. 27. 09:18","title":"Fejlődő országokban gyakori betegség terjed Magyarországon: mi a teendő, ha hepatitiszes van a családban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az Elon Musk-féle Doge szövetségi alkalmazottak ezreit rúgta ki, titokzatos kínai cég jelent meg, hogy alkalmazná őket.","shortLead":"Miután az Elon Musk-féle Doge szövetségi alkalmazottak ezreit rúgta ki, titokzatos kínai cég jelent meg...","id":"20250325_kinai-hirszerzes-cegek-allashirdetes-kirugott-amerikai-tisztviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"f56ac0b0-729a-4d52-99d6-77e7ba260f14","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_kinai-hirszerzes-cegek-allashirdetes-kirugott-amerikai-tisztviselok","timestamp":"2025. március. 25. 18:30","title":"A kínai hírszerzés kamu cégeken és álláshirdetéseken keresztül cserkészheti be a kirúgott amerikai tisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543e6916-acc5-4af0-956e-a6d292a9d317","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a Mars méreganyagokkal teli pora könnyen bekerülhet a szervezetbe, orvosi segítséget pedig ilyen távolságból kérni sem lesz egyszerű feladat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a Mars méreganyagokkal teli pora könnyen bekerülhet a szervezetbe, orvosi segítséget pedig...","id":"20250327_mars-urkutatas-urutazas-mergezo-marsi-por-egeszseg-urhajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543e6916-acc5-4af0-956e-a6d292a9d317.jpg","index":0,"item":"1b05f44b-91ab-451d-b029-34f5af4856bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_mars-urkutatas-urutazas-mergezo-marsi-por-egeszseg-urhajos","timestamp":"2025. március. 27. 13:03","title":"Komoly egészségkárosodást okozhat az űrhajósoknak, ha a Marsra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44320dd8-eeea-4154-b54a-8d1ab5a8f7bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hazai pályafutása után több nemzetközi válság kezelésében részt vett politikus a Die Pressében közölt vendégkommentárjában azt írja, hogy Európa remélheti a legjobbat, de készüljön a legrosszabbra: Trump fellépésével a Nyugat már sosem lesz olyan, mint eddig.","shortLead":"A hazai pályafutása után több nemzetközi válság kezelésében részt vett politikus a Die Pressében közölt...","id":"20250326_Carl-Bildt-volt-sved-miniszterelnok-usa-europa-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44320dd8-eeea-4154-b54a-8d1ab5a8f7bb.jpg","index":0,"item":"c6839444-7732-4960-8980-acbbe836e8ff","keywords":null,"link":"/360/20250326_Carl-Bildt-volt-sved-miniszterelnok-usa-europa-uj-vilagrend","timestamp":"2025. március. 26. 15:45","title":"Carl Bildt svéd exminiszterelnök: Trumpék már ellenségnek tekintik Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szarvasmarhák közül többen is gyanús tüneteket mutattak, ezért kellett kihívni a szakembereket. ","shortLead":"A szarvasmarhák közül többen is gyanús tüneteket mutattak, ezért kellett kihívni a szakembereket. ","id":"20250326_szaj-es-koromfahas-jarvany-terjedes-gyor-moson-sopron-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"ec3bc962-0ffb-4a8d-8f44-6c470a591b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_szaj-es-koromfahas-jarvany-terjedes-gyor-moson-sopron-megye","timestamp":"2025. március. 26. 10:53","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, újabb 2300 állatot kell leölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a7d2a5-0f47-4a49-a480-5bba29bf1add","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szemhéjrángatózás kifejezetten gyakori jelenség, és számtalan oka lehet. Sokszor banális magyarázat áll a háttérben, mint a kialvatlanság vagy a túl sok koffeinfogyasztás, a rendszeres tikkelés azonban súlyos vagy tartós betegségre is utalhat.","shortLead":"A szemhéjrángatózás kifejezetten gyakori jelenség, és számtalan oka lehet. Sokszor banális magyarázat áll a háttérben...","id":"20250326_szem-tikkelese-rangatozasa-okok-ellenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a7d2a5-0f47-4a49-a480-5bba29bf1add.jpg","index":0,"item":"5e49770e-b605-4b3f-ad39-e2dd22a2d7ae","keywords":null,"link":"/elet/20250326_szem-tikkelese-rangatozasa-okok-ellenszer","timestamp":"2025. március. 26. 08:14","title":"Miért tikkel a szemünk? És mikor kell orvoshoz fordulni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Alnatura tengeri sós chipsszel akadt probléma.","shortLead":"Az Alnatura tengeri sós chipsszel akadt probléma.","id":"20250325_termekvisszahivas-muller-alnatura-chips","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9.jpg","index":0,"item":"7f741b2e-c967-46f8-99b6-d1bc0d966f5b","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_termekvisszahivas-muller-alnatura-chips","timestamp":"2025. március. 25. 16:52","title":"Fadarabok lehetnek a chipseszacskóban, visszahívta a Müller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]