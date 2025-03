Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy hidat foglaltak el, több mint öt órán át követtük őket. A résztvevőket arról kérdeztük, hogy mit lehet elérni tüntetéssel, és hiányolják-e Magyar Pétert, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét. ","shortLead":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy...","id":"20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da.jpg","index":0,"item":"7a777ffe-d42d-452c-8886-c751ff0d57c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","timestamp":"2025. március. 26. 06:01","title":"„Azt kéne csinálni, mint Szerbiában, abból biztosan érteni fog Viktor is” – így foglalt el négy hidat pár ezer tüntető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége az önkéntes fejlesztőknek, tervezőknek, művészek és közösségtagoknak ahhoz, hogy kirukkoljanak a korábban oly népszerű, ingyenes Photoshopként is emlegetett GIMP képszerkesztő feljavított változatával. Bárki letöltheti.","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége...","id":"20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb.jpg","index":0,"item":"c579946c-86dc-467c-a06f-b810bdba314e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","timestamp":"2025. március. 26. 08:03","title":"Érdemes volt várni: 7 év után megjelent a nagytudású, ingyenes képszerkesztő feltuningolt új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","shortLead":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","id":"20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"db78dc63-61f6-4abd-8b96-ca5fd9ed2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","timestamp":"2025. március. 26. 07:45","title":"Majdnem ötven áldozata volt a kecskeméti csalónak, aki autószerelőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","shortLead":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","id":"20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1.jpg","index":0,"item":"3e970bbc-ba89-4706-9ebb-60bd215cac21","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 26. 07:15","title":"Erdőtüzek tombolnak Dél-Koreában, már legalább 22 halálos áldozat van – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnökének bejelentése szerint a tojás „kevesebb, mint 40 forint” lesz a vásáraikon.","shortLead":"A DK elnökének bejelentése szerint a tojás „kevesebb, mint 40 forint” lesz a vásáraikon.","id":"20250325_demokratikus-koalicio-gyurcsany-ferenc-tojas-teszta-kedvezmenyes-vasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"05f536e6-7ba6-426c-8037-fdf66f91db0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_demokratikus-koalicio-gyurcsany-ferenc-tojas-teszta-kedvezmenyes-vasar","timestamp":"2025. március. 25. 16:05","title":"Tojás- és tésztavásárt jelentett be Gyurcsány Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület alpolgármestere.","shortLead":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület...","id":"20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71.jpg","index":0,"item":"1eaae572-8316-4475-8595-daa2227adf79","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","timestamp":"2025. március. 25. 13:32","title":"Szivárványzászlót tűztek ki az óbudai városháza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám bizonyos jelenetekben vérfagyasztóan komoly?","shortLead":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám...","id":"20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39.jpg","index":0,"item":"96fdbc45-3bb0-4b84-af0d-4cae6cbd1c05","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","timestamp":"2025. március. 25. 12:15","title":"Placebo-e a depresszió elleni új gyógyszer? – megtudjuk a Centrál Színház szellemes új darabjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]