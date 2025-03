Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","shortLead":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","id":"20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152.jpg","index":0,"item":"bda55ce1-140c-4b0b-b664-c074a1ba9576","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","timestamp":"2025. március. 28. 11:23","title":"Jön az újabb sportosított villanyautó a Skodától, az Elroq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0f1963-be97-4e91-952c-ee6331fe9188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért ekkora a stigma a rákbetegség Magyarországon? Hogyan lehet megbirkózni a testi és a lelki sebekkel, vagy akár a társadalmi kirekesztéssel? Hogyan tud ebben segíteni a család, a környezet, vagy akár egy pszichológus? Merre vezet tovább az út a gyógyulás után? Erről beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Miért ekkora a stigma a rákbetegség Magyarországon? Hogyan lehet megbirkózni a testi és a lelki sebekkel, vagy akár...","id":"20250326_Kosz-jol-rakgyogyitas-rehabilitacio-bodoky-gyorgy-komora-nora-kapitany-zsuzsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f0f1963-be97-4e91-952c-ee6331fe9188.jpg","index":0,"item":"05358905-43dc-4087-b3a7-927f3f4c0565","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Kosz-jol-rakgyogyitas-rehabilitacio-bodoky-gyorgy-komora-nora-kapitany-zsuzsa","timestamp":"2025. március. 26. 15:00","title":"Kösz, jól: A rák nem egyenlő a halálos ítélettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be366cd-9725-4177-8d59-59b4fadbc811","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jelentős mértékben nőtt az éjszakai égbolt felé sugárzott fény minden hazai akkugyárnál, ami az emberek és az élővilág számára sem kedvező. A fényszennyezés ellen azonban vonatkozó törvény híján nehéz fellépni, bár a hazai hatóságok sem arról híresek épp, hogy az akkugyárak körmére néznének.","shortLead":"Jelentős mértékben nőtt az éjszakai égbolt felé sugárzott fény minden hazai akkugyárnál, ami az emberek és az élővilág...","id":"20250327_az-akkugyarak-fenyszennyezese-egyre-no-de-jogszabaly-nincs-ami-megfekezne-tanulmany-elteto-andrea-termeszetvedelem-egeszsegvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be366cd-9725-4177-8d59-59b4fadbc811.jpg","index":0,"item":"7c318742-6ca1-45b3-8072-6d068fba19ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_az-akkugyarak-fenyszennyezese-egyre-no-de-jogszabaly-nincs-ami-megfekezne-tanulmany-elteto-andrea-termeszetvedelem-egeszsegvedelem","timestamp":"2025. március. 27. 13:53","title":"Egyre világosabbá teszik éjszakáinkat az akkugyárak, mégsem akarja senki letekerni a fényüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b99cc68-41dc-4354-a481-5f2613b81503","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök TikTok-videójából kiderül a kormánytagok háziállatairól.","shortLead":"A miniszterelnök TikTok-videójából kiderül a kormánytagok háziállatairól.","id":"20250326_orban-viktor-miniszterek-zebra-haziallatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b99cc68-41dc-4354-a481-5f2613b81503.jpg","index":0,"item":"2f851377-5edc-44ba-92d9-d02de33f58d8","keywords":null,"link":"/elet/20250326_orban-viktor-miniszterek-zebra-haziallatok","timestamp":"2025. március. 26. 20:11","title":"Tudja, hogy hívják a honvédelmi miniszter tacskóját? És hogy miért szereti Pintér Sándor a kutyákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","id":"20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"b7c9db7a-44e4-4d73-ba4e-149279e7410c","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"Eltűnt, a NATO-főtitkár szerint meghalt négy amerikai katona gyakorlatozás közben Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában álló SpaceX-nek is vannak NASA-szerződései. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában...","id":"20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"6542734b-a3c4-4812-8a9e-35ef2b90631e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","timestamp":"2025. március. 26. 17:03","title":"420 millió dollárnyi szerződést húzott át a NASA-nál Elon Musk „bürokráciacsökkentő kormányügynöksége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és a magyar példával ellentétben nem kell ráfizetni, ha a piaci ár a rezsicsökkentett alatt van.","shortLead":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és...","id":"20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be.jpg","index":0,"item":"10c4886e-fcf6-4c18-b1a1-a562312c985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","timestamp":"2025. március. 26. 15:56","title":"Elengedhetik a lengyelek a rezsicsökkentést, olyan alacsony a piaci áramár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon felértékelődött Toroczkai Lászlóék pártja, királycsinálók is lehetnek 2026-ban. Mi lesz a Mi Hazánk stratégiája a következő bő egy évben, vannak-e a párhuzamok a 2015-ös Jobbikkal, és mire játszhat a Fidesz? Erről beszélgettünk a párt elnökével és más, a témára rálátó megszólalókkal.","shortLead":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon...","id":"20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272.jpg","index":0,"item":"2d344e8e-dc74-4a9f-bbd1-e8951c397f17","keywords":null,"link":"/360/20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","timestamp":"2025. március. 27. 06:30","title":"„Nem akarom, hogy lehúzzanak ebbe a posványba” – Toroczkai szerint fenyegeti, zsarolja a Mi Hazánk képviselőit a két nagy párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]