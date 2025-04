Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a60d364a-8210-469e-bf9a-6c0f2cbc46b8","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Már csak egy hét, és április 9-én elindul a HVG Állásbörze. A legnagyobb karrierfórum nemcsak a munkatapasztalattal rendelkezőket várja, hanem azokat is, akik még tanulnak, vagy a közeljövőben lépnek ki az álláspiacra. Összegyűjtöttük, hogyan juthatnak közelebb első szakmai gyakorlatukhoz, vagy akár állandó munkahelyükhöz az állásbörzén.","shortLead":"Már csak egy hét, és április 9-én elindul a HVG Állásbörze. A legnagyobb karrierfórum nemcsak a munkatapasztalattal...","id":"20250401_hvg-allasborze-2025-diakoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a60d364a-8210-469e-bf9a-6c0f2cbc46b8.jpg","index":0,"item":"f12fcd75-c82b-42de-8329-6e3d467e4018","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_hvg-allasborze-2025-diakoknak","timestamp":"2025. április. 01. 16:10","title":"Ezt adja a diákoknak a legnagyobb állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","shortLead":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","id":"20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681.jpg","index":0,"item":"0281bdc3-e68c-4af4-a77f-775798280baa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","timestamp":"2025. március. 31. 08:52","title":"Váratlan fordulat, lassulhat a magyar autópark elöregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7baa9c9-a478-425c-a3b1-0f46f4ec17cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU trösztellenes hatósága egy jármű-újrahasznosítási kartellt büntetett.","shortLead":"Az EU trösztellenes hatósága egy jármű-újrahasznosítási kartellt büntetett.","id":"20250401_A-Volkswagen-a-Stellantis-es-mas-autogyartok-458-millio-euro-unios-birsagot-kaptak-kartellezesert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7baa9c9-a478-425c-a3b1-0f46f4ec17cb.jpg","index":0,"item":"9d4afefc-8c89-4acb-9c89-9a63c16f59e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_A-Volkswagen-a-Stellantis-es-mas-autogyartok-458-millio-euro-unios-birsagot-kaptak-kartellezesert","timestamp":"2025. április. 01. 19:15","title":"A Volkswagen, a Stellantis és más autógyártók 458 millió euró uniós bírságot kaptak kartellezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szektortól függetlenül új dolgozók felvételét tervezi a hazai cégek harmada, de a negyedük leépítéseket fontolgat. Összességében enyhén bővülhet a foglalkoztatottság a második negyedévben a Manpower szerint.","shortLead":"Szektortól függetlenül új dolgozók felvételét tervezi a hazai cégek harmada, de a negyedük leépítéseket fontolgat...","id":"20250331_foglalkoztatottsag-munkaeropiac-felmeres-Manpower-autoipar-felvetel-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"856b29cc-9de9-428f-813c-377fa946b78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_foglalkoztatottsag-munkaeropiac-felmeres-Manpower-autoipar-felvetel-leepites","timestamp":"2025. március. 31. 11:15","title":"Fordulat jöhet az autóiparban, egy felmérés szerint a cégek már több embert terveznek felvenni, mint kirúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","shortLead":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","id":"20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"03a9cfc8-668f-4c10-8e1e-cd07e465156c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","timestamp":"2025. április. 01. 08:42","title":"2,9 százalékos hiányt ígért a kormány, 4,9 százalék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint amit az elmúlt pár hónapban mértek.","shortLead":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint...","id":"20250401_bmi-index-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"8a6993a7-c360-4787-94b5-32f3987d7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_bmi-index-novekedes","timestamp":"2025. április. 01. 13:35","title":"Végre érkezett egy jel a magyar gazdaságból, ami legalább egy kis javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","shortLead":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","id":"20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055.jpg","index":0,"item":"9974df37-2092-4391-95ab-14d33473e477","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 07:56","title":"Hadházy: Rogán felesége gyémánttal kirakott krokodilbőr táskát villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda89a43-a56f-4823-8ab6-de4e5c417c20","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesítményekre biztosan itt sem lesz panasz. ","shortLead":"A teljesítményekre biztosan itt sem lesz panasz. ","id":"20250331_A-BMW-specialista-Alpina-is-jon-az-elektromos-verziokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda89a43-a56f-4823-8ab6-de4e5c417c20.jpg","index":0,"item":"5502aacf-68c2-40fa-8c13-dd4aada6e580","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_A-BMW-specialista-Alpina-is-jon-az-elektromos-verziokkal","timestamp":"2025. március. 31. 20:20","title":"A BMW-specialista Alpina is jön az elektromos verziókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]