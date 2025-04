Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is a szavazóurnák elé hívná az ukránokat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is...","id":"20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"62245adf-481b-48b5-b456-dc3572496152","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","timestamp":"2025. április. 01. 10:32","title":"Zelenszkij kiadta, hogy szervezzék meg a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a33557-57d8-4c1b-bdae-161e6335c2ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szabályokat megsértő bankokat az MNB akár kétszázmillió forintra is megbírságolhatja.","shortLead":"A szabályokat megsértő bankokat az MNB akár kétszázmillió forintra is megbírságolhatja.","id":"20250401_falu-bankautomata-atm-telepites-torvenyjavaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91a33557-57d8-4c1b-bdae-161e6335c2ff.jpg","index":0,"item":"8cb14b23-c5b6-434c-880c-be9c0780fe9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_falu-bankautomata-atm-telepites-torvenyjavaslat-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 17:34","title":"200 milliós bírsággal fenyegeti a bankokat a falusi ATM-ekről szóló törvényjavaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban már a felhasználói fiókok regisztrációja is akadozni kezdett, annyian akarják kipróbálni a ChatGPT képgeneráló funkcióját.","shortLead":"Az elmúlt napokban már a felhasználói fiókok regisztrációja is akadozni kezdett, annyian akarják kipróbálni a ChatGPT...","id":"20250401_openai-chatgpt-kepgenaralas-mesterseges-intelligencia-felhasznalok-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"38432b1f-92cf-45ce-856c-5baa3b70dbad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-kepgenaralas-mesterseges-intelligencia-felhasznalok-szama","timestamp":"2025. április. 01. 09:03","title":"1 millió új felhasználó/óra: brutális mértékben bővül a ChatGPT, már az indulást is túlszárnyalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","shortLead":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","id":"20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76.jpg","index":0,"item":"2b01ad79-f25e-43e3-be8c-12a61834d50e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","timestamp":"2025. április. 03. 06:41","title":"Izgalmas újdonságot tesztel a VW, jöhet a Safari Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","shortLead":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","id":"20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"e7f62b17-0158-4c30-8451-a0bc6fa91a48","keywords":null,"link":"/elet/20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","timestamp":"2025. április. 01. 11:35","title":"Kiderült, mennyibe kerül Szoboszlai Dominik karikagyűrűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","shortLead":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","id":"20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"314526ac-3d70-43d9-9116-764d8db8a1cd","keywords":null,"link":"/elet/20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","timestamp":"2025. április. 02. 16:29","title":"Robbanással végződött egy otthoni bütykölgetés Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs csak egy része. Nemzetközi lapszeme.","shortLead":"Jeles professzorok szerint az USA elveszíti a világ felosztásáért zajló versenyt – ennek persze a grönlandi blamázs...","id":"20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"29481ef5-209a-41b2-9077-dfc93a9adf85","keywords":null,"link":"/360/20250401_Timothy-Snyder-JD-Vance-gronland-katasztrofa-amerika-elvesziti-a-versenyt-tajvan-putyin-hal-brands","timestamp":"2025. április. 01. 12:15","title":"Timothy Snyder: Stratégiailag katasztrofális volt J. D. Vance grönlandi akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, hogy kormányközeli szereplők viselnek több tízmilliós szetteket, de a miniszter így is tud magyarpéterezni.","shortLead":"Igaz, hogy kormányközeli szereplők viselnek több tízmilliós szetteket, de a miniszter így is tud magyarpéterezni.","id":"20250401_Gulyas-Gergely-NER-es-kullancs-ellenzeki-vezeto-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"b6c43ff7-0f94-4e82-b93c-28602d9d611a","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Gulyas-Gergely-NER-es-kullancs-ellenzeki-vezeto-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 01. 09:28","title":"Gulyás Gergely szerint van remény a NER-es kullancsoknak, ellenzéki vezető is lehet belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]