[{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","shortLead":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","id":"20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7debf5-077a-4b34-858b-11e82377717d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","timestamp":"2021. június. 03. 10:49","title":"Hollik István bele akart kötni Karácsonyba, de később inkább módosította egyik posztját a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc0bff6-4443-4081-a77e-92b8b744e35f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Borostyánnal bezöldített utasvárókról van szó. 