[{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. április. 02. 13:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4c5c8a26-a980-487e-8e54-b80118dfe3dc","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A digitális szegmens újabb szinteket lép át, de az akadályok is emelkedni látszanak. A fizetések terén a lehetőségek nagyok, a pályán már most is látható buktatók annál nagyobbak.","shortLead":"A digitális szegmens újabb szinteket lép át, de az akadályok is emelkedni látszanak. A fizetések terén a lehetőségek...","id":"20250403_Nehezkesen-de-halad-elore-a-fizetesi-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5c8a26-a980-487e-8e54-b80118dfe3dc.jpg","index":0,"item":"b29f87d7-6cbc-42c1-bb50-1a09bfe0f33b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Nehezkesen-de-halad-elore-a-fizetesi-piac","timestamp":"2025. április. 03. 18:29","title":"Nehézkesen, de halad előre a fizetési piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","shortLead":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","id":"20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27.jpg","index":0,"item":"090b3b11-e696-4f14-8a04-2ab76542cb3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","timestamp":"2025. április. 02. 15:07","title":"22 milliárd forint osztalékot kap a Moltól az Orbán Balázs vezette MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3852802-bc39-4d3c-8b96-25d4acf74210","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elég-e egyszer enni naponta? Tényleg olyan fontos a reggeli? És van-e ideális időpontja az étkezéseknek? ","shortLead":"Elég-e egyszer enni naponta? Tényleg olyan fontos a reggeli? És van-e ideális időpontja az étkezéseknek? ","id":"20250404_reggeli-fontossaga-napi-haromszori-etkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3852802-bc39-4d3c-8b96-25d4acf74210.jpg","index":0,"item":"552b8f78-8498-4992-a815-8c4a865aaa15","keywords":null,"link":"/elet/20250404_reggeli-fontossaga-napi-haromszori-etkezes","timestamp":"2025. április. 04. 05:32","title":"Kell-e ennünk háromszor egy nap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","shortLead":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","id":"20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"e333e935-0a13-46e0-8aee-602820f9b3db","keywords":null,"link":"/elet/20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","timestamp":"2025. április. 02. 13:45","title":"Román fociultrák vertek meg magyar fiatalokat Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jövedelmi szegénységre vonatkozó ábrákon hatalmas kiugrás jelent meg pont a szegénységi küszöb fölötti sávban 2017 után. Ez nem lehetett természetes sem az ezt kimutató kutatók, sem a KSH korábbi elnökhelyettese szerint. Tudományos elemzés vitatja a KSH szegénységi adatainak hitelességét.","shortLead":"A jövedelmi szegénységre vonatkozó ábrákon hatalmas kiugrás jelent meg pont a szegénységi küszöb fölötti sávban 2017...","id":"20250402_ksh-szegenysegi-adatok-torz-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"9f7b606d-0540-4d56-9bc8-876abda09205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ksh-szegenysegi-adatok-torz-statisztika","timestamp":"2025. április. 02. 14:33","title":"Évekig torz szegénységi adatokat közölhetett a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b082f15-d5b7-4f86-8c72-9186a426ded0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kimerítő lehet számunkra, ha valaki úgy érzi, hogy élete minden kisebb-nagyobb negatívumát ránk kell zúdítania. Hogyan jelöljük ki a határokat, hogy mégse tűnjön úgy, hogy nem érdekel bennünket, mi van a másikkal?","shortLead":"Kimerítő lehet számunkra, ha valaki úgy érzi, hogy élete minden kisebb-nagyobb negatívumát ránk kell zúdítania. Hogyan...","id":"20250403_allando-panaszkodas-baratsag-hatarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b082f15-d5b7-4f86-8c72-9186a426ded0.jpg","index":0,"item":"f227a58e-963b-44f7-ac2b-35396171db4b","keywords":null,"link":"/elet/20250403_allando-panaszkodas-baratsag-hatarok","timestamp":"2025. április. 03. 07:01","title":"Mit kezdjünk azzal a barátunkkal, aki állandóan csak panaszkodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]