[{"available":true,"c_guid":"65f9bdd1-1f4a-488f-b35f-29430a3df841","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szalmonellafertőzés alakulhat ki SilaVit indiaiútifűmag-héjtól, azt kérik a vásárlóktól, hogy ne fogyasszák el.","shortLead":"Szalmonellafertőzés alakulhat ki SilaVit indiaiútifűmag-héjtól, azt kérik a vásárlóktól, hogy ne fogyasszák el.","id":"20250404_indiai-utifu-maghej-muller-szalmonella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f9bdd1-1f4a-488f-b35f-29430a3df841.jpg","index":0,"item":"d632743e-7c45-488c-b51c-98973738240f","keywords":null,"link":"/elet/20250404_indiai-utifu-maghej-muller-szalmonella","timestamp":"2025. április. 04. 15:00","title":"Indiai útifűmaghéjat hívott vissza a Müller szalmonellagyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110f1b21-9e6b-4045-90a4-7a1b149ffc14","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt szerint a nő a náci időket idéző szavakkal próbálta megakadályozni népszavazási kezdeményezésüket.","shortLead":"A párt szerint a nő a náci időket idéző szavakkal próbálta megakadályozni népszavazási kezdeményezésüket.","id":"20250404_rakamaz-tisza-part-pult-kisasztal-pult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/110f1b21-9e6b-4045-90a4-7a1b149ffc14.jpg","index":0,"item":"2685d7e1-46c4-4c26-a7dd-f18edc2b4689","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_rakamaz-tisza-part-pult-kisasztal-pult","timestamp":"2025. április. 04. 17:14","title":"Szappant emlegetve, autóval tolta el a tiszások kisasztalát egy idős nő Rakamazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","shortLead":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","id":"20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6.jpg","index":0,"item":"4aceef47-6305-4a87-9efe-fa37fc2cfc79","keywords":null,"link":"/elet/20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","timestamp":"2025. április. 04. 12:43","title":"Nem vicc: III. Károly király tényleg egy répán furulyázik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének kedves dolgokat mondjon.","shortLead":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének...","id":"20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"9bf01ed4-302f-433d-bb1e-3551d43270a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 20:05","title":"Elon Musk váratlanul azzal állt elő, hogy ő nulla százalékos vámot szeretne Európa és Amerika között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végrehajtandó börtönbüntetést kaphat az a 35 éves nő, aki életveszélyesen megkéselte volt élettársát a nyílt utcán.","shortLead":"Végrehajtandó börtönbüntetést kaphat az a 35 éves nő, aki életveszélyesen megkéselte volt élettársát a nyílt utcán.","id":"20250404_Megkeselte-exet-egy-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e.jpg","index":0,"item":"f433fd1d-29a1-482c-88dc-8afe7e526570","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Megkeselte-exet-egy-no","timestamp":"2025. április. 04. 11:38","title":"Megkéselte exét egy nő, jelenlegi párja segített megmenteni a megszúrt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","shortLead":"Ötéves korától szerepel filmekben, de csak tavalyelőtt kapta meg az Oscar-díjat az Oppenheimerért.","id":"20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/697dc8a6-1c73-475d-b45f-a3879fc77a7f.jpg","index":0,"item":"3d39a501-0faf-4e73-a49d-d9d3f066b6e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Sherlocktol-a-Vasemberig-60-eves-Robert-Downey-Jr","timestamp":"2025. április. 04. 14:30","title":"Sherlocktól a Vasemberig – 60 éves Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf07e7c-e9b5-4f56-a63f-3264695e1641","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület azt kéri Orbánéktól, hogy a kilépés helyett vigye a közgyűlés elé az aggályait.","shortLead":"A testület azt kéri Orbánéktól, hogy a kilépés helyett vigye a közgyűlés elé az aggályait.","id":"20250404_nemzetkozi-buntetobirosag-kormany-targyalas-amnesty","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf07e7c-e9b5-4f56-a63f-3264695e1641.jpg","index":0,"item":"0fa489c9-459e-488b-aa51-bc91dea01bde","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_nemzetkozi-buntetobirosag-kormany-targyalas-amnesty","timestamp":"2025. április. 04. 11:32","title":"A Nemzetközi Büntetőbíróság beszélne a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c412e858-bcb0-4d57-b9cb-01c1b04634c9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy dílert is elfogtak, aki a hercegszántói ültetvényről vásárolhatta a drogot.","shortLead":"Egy dílert is elfogtak, aki a hercegszántói ültetvényről vásárolhatta a drogot.","id":"20250405_Szekreny-mogotti-titkos-szobaban-talaltak-kannabiszultetvenyt-a-bajai-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c412e858-bcb0-4d57-b9cb-01c1b04634c9.jpg","index":0,"item":"f94ed3a6-6225-446b-83b9-191110f058d4","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Szekreny-mogotti-titkos-szobaban-talaltak-kannabiszultetvenyt-a-bajai-rendorok","timestamp":"2025. április. 05. 12:34","title":"Szekrény mögötti titkos szobában találtak kannabiszültetvényt a bajai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]