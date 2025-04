Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra – jelentette be az agrárminiszter.","shortLead":"Az elmúlt egy napban sehol nem találtak újabb száj- és körömfájás-esetet, de így is szükség van további szigorításra...","id":"20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"694958bf-fdcd-4466-ab1e-196dfccdd2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_szaj-koromfajas-jarvany-nagy-istvan","timestamp":"2025. április. 05. 17:13","title":"Újabb lépésekről döntöttek a száj- és körömfájás járvány miatt, a rendőrség segítségét kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag","description":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló magyar nők és lányok, pedig a menzesszel járó görcsök sokaknál okoznak extrém fájdalmat. A gyógyszerek jelentős drágulása miatt aligha jutnak enyhüléshez, akik egy csomag betétet sem tudnak megvásárolni.","shortLead":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló...","id":"20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca.jpg","index":0,"item":"19f71625-a26f-4356-a593-4344b42ae0bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"A mosdó felé tartva éjszakánként elájultam – nem elég, hogy a betét drága, a menstruációs fájdalom enyhítése is egyre megfizethetetlenebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","shortLead":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","id":"20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6.jpg","index":0,"item":"b4aa2b75-1614-42ae-9e3d-e0e7c53c5783","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","timestamp":"2025. április. 05. 16:15","title":"Hosszú szériára van esélye A kriplinek a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Budapest Airport és a mianmari junta.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"6e003368-7d4a-4265-833d-766332169d45","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","timestamp":"2025. április. 06. 06:00","title":"Liszt Ferenc és egy katonai diktatúra Dél-Kelet-Ázsiában │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02be5dd9-36c5-443a-8d7f-b8fc13e86f92","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Paul Schrader korábbi asszisztensét fogdosta és csókolgatta, majd kihátrált a peren kívüli egyezségből.","shortLead":"Paul Schrader korábbi asszisztensét fogdosta és csókolgatta, majd kihátrált a peren kívüli egyezségből.","id":"20250405_Bepereltek-a-Taxisofor-forgatokonyvirojat-szexualis-zaklatas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02be5dd9-36c5-443a-8d7f-b8fc13e86f92.jpg","index":0,"item":"5ed1ea9f-401e-46ea-96f7-b70926c64419","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Bepereltek-a-Taxisofor-forgatokonyvirojat-szexualis-zaklatas-miatt","timestamp":"2025. április. 05. 12:55","title":"Egy nő állítja, a Taxisofőr forgatókönyvírója azzal csalta fel magához, hogy haldoklik, majd elővette a péniszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","shortLead":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","id":"20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e.jpg","index":0,"item":"14a36c6c-8048-4ae1-bf35-80f04a7f2a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","timestamp":"2025. április. 07. 08:03","title":"Rá sem fog ismerni a Windows legidegesítőbb képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277e93e-76e0-4cf4-b7d3-4d0dfca5cf1f","c_author":"Dobszay János","category":"kultura","description":"Magyarországon járt a Vatikán külügyminisztere, Paul Richard Gallagher, aki a magyar püspöki konferencia lapjában, a Magyar Kurírban egyebek mellett a pápai állam orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontjáról is beszélt.","shortLead":"Magyarországon járt a Vatikán külügyminisztere, Paul Richard Gallagher, aki a magyar püspöki konferencia lapjában...","id":"20250405_Ha-valaki-tenyleg-komolyan-beket-akar-abbahagyja-a-bombazast-Vatikan-kulugyminisztere-Budapesten-beszelt-a-haborurol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e277e93e-76e0-4cf4-b7d3-4d0dfca5cf1f.jpg","index":0,"item":"64edb1ab-f9bd-4541-8baf-3ff946845029","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Ha-valaki-tenyleg-komolyan-beket-akar-abbahagyja-a-bombazast-Vatikan-kulugyminisztere-Budapesten-beszelt-a-haborurol","timestamp":"2025. április. 05. 09:39","title":"„Ha valaki tényleg komolyan békét akar, abbahagyja a bombázást” – mondta Budapesten a Vatikán külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek tűnhet, azonban jóval több van mögötte, mint első látásra tűnik.","shortLead":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek...","id":"20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d.jpg","index":0,"item":"ff8b0839-b576-43a2-bad5-cb0aa1955047","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"A Fideszre vagy a Tiszára szavazna Pókember?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]