Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","shortLead":"A mannheimi támadásban egy szélsőjobboldali aktivista súlyosan megsérült, egy rendőr pedig meghalt.","id":"20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e91dab-fabb-4c83-8dc4-8a67eff264fa.jpg","index":0,"item":"750693d3-220c-4d1e-acdc-8ecbfcc784be","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_nemetorszag-mannheim-keseles-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 08. 20:40","title":"ZDF: Oroszországban már azelőtt rákerestek egy németországi késelésre, hogy az megtörtént volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfb2e48-28fe-445b-80ff-7b9e626f8880","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Sokan arról számolnak be, hogy hiába veszi őket körül otthon szerető közeg, nem tudják úgy megélni a gyászukat, ahogyan arra legbelül vágynak. Vannak gyászolók, akik már tíz alkalom után megtapasztalják a megnyugvást egy önsegítő csoportban. Mi történik a gyászcsoportban? Milyen feladatokat kapnak a résztvevők? Van-e végpont a gyászfolyamatban, és hogyan érdemes gyászoló hozzátartozónk felé fordulni? Erről kérdeztük Nagy Zsolt mentálhigiénés szakembert.","shortLead":"Sokan arról számolnak be, hogy hiába veszi őket körül otthon szerető közeg, nem tudják úgy megélni a gyászukat, ahogyan...","id":"20250408_gyasz-halal-gyaszcsoport-interju-nagy-zsolt-mentalhigienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbfb2e48-28fe-445b-80ff-7b9e626f8880.jpg","index":0,"item":"8a05b9df-06bd-43b6-954e-88c05ea647b3","keywords":null,"link":"/360/20250408_gyasz-halal-gyaszcsoport-interju-nagy-zsolt-mentalhigienia","timestamp":"2025. április. 08. 15:30","title":"Félve mondják ki, hogy jó volt – így működik a gyászcsoport, ahol a legnehezebb élethelyzettel segítenek megbirkózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","shortLead":"Hadházy Ákos hét felszólaló nevét jelentette be.","id":"20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"d120b737-f272-44a3-ba3c-8fc81abcb1b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_hadhazy-akos-hidfoglalo-tuntetes-felszolalok","timestamp":"2025. április. 08. 14:41","title":"Puzsér Róbert felszólal, Koltai Róbert verset mond a keddi hídfoglaló tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 09. 07:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","shortLead":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","id":"20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c.jpg","index":0,"item":"dba86469-c91c-462a-8bb0-01c98b25df5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","timestamp":"2025. április. 08. 20:46","title":"Ezen a Porsche 911-esen csak az extrák kerültek 80 millió forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Itt az amerikai birodalom vége. Trump vámjai az újkori történelem legnagyobb gazdaságpolitikai hibáját jelentik. Amit Amerika csinál, az öngyilkosság. Az EU félénk, Kína dühös, Trump pedig szadista hajlamait éli ki és gúnyolódik. Az amerikai elnök vámháborúja a világsajtó fókuszában. Lapszemle.","shortLead":"Itt az amerikai birodalom vége. Trump vámjai az újkori történelem legnagyobb gazdaságpolitikai hibáját jelentik. Amit...","id":"20250410_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"40a75180-f8d7-4999-8f8d-53ed20c23820","keywords":null,"link":"/360/20250410_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 10. 10:30","title":"Miért függesztette fel Trump a vámokat – maga döntött, vagy egy tévéinterjú térítette jobb belátásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos részletekre.","shortLead":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos...","id":"20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42.jpg","index":0,"item":"7a404521-a8fd-4d0e-bf0e-80b3605fb174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. április. 09. 16:03","title":"Magától elintézi a bevásárlást az Amazon MI-je, ami később akár egy egész esküvőt is megszervezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","shortLead":"Egy véletlenszerű ellenőrzés során bukott le.","id":"20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"a609cf8f-b0be-4c9c-9e23-63e14a70c9ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_Reszeg-pilota-miatt-nem-szallhatott-fel-a-repulogep-Dublinban","timestamp":"2025. április. 09. 20:44","title":"Részeg pilóta miatt nem szállhatott fel egy repülőgép Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]