Mikulás Cernák a kilencvenes években volt aktív, ő és csapata csalásokkal kezdte, aztán védelmi pénzt szedett, majd beszállt a bérgyilkosságokba is. Hat gyilkosságért ítélték el, tizenhatot vallott be, hamarosan akár szabadlábra is kerülhet a szlovák alvilág legismertebb maffiózója

F. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott. Jánosnak azon a házon is csak haszonélvezeti joga van, amelyben lakott.","shortLead":"F. Nyolcvanmilliós sérelemdíjat követelnek Till Tamás szülei, de nincs semmi a gyilkossággal gyanúsított férfi nevén

A mesterséges intelligencia hosszú távon csökkentheti azt az időt, amíg a beteg ellátáshoz jut, és segíthet megelőzni az állapot rosszabbodását. A ChatGPT szinte hibátlanul felismeri a leggyakoribb bőrproblémákat

Három kölyökfarkas született a valóságban tízezer éve kihalt fajból. Jégkorszaki DNS-ből támasztották fel a Trónok harca rémfarkasait

A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen az északi és északkeleti térségekben. A károk a korán virágzó kajsziban és mandulában szinte teljes körűek, de az őszibarack, a meggy, a cseresznye és a szilva is jelentős károsodást szenvedhetett. Országszerte fagykár sújtja a gyümölcsösöket, több területen brutális a veszteség

A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent meg a tárgyaláson. Nemrég még azt állította, napjai vannak hátra, most egy autóból mutogatta a középső ujját Virginia Giuffre

„84 500.- magyar forintba kerül, ha demonstrálsz a miniszterelnök ellen." Villámgyorsan elküldte a rendőrség a demonstráló momentumosok bírságait

A tragikus sorsú hajó épp azon az oldalán fekszik, amelyen a süllyedését okozó sérülések keletkeztek, szakértők azonban olyan szimulációt készítettek, amelyből következtetni lehet a mértékükre. Újabb titkokat tártak fel a Titanic végzetéről, azt is, hogyan működhetett egészen végig a világítás