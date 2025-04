Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","shortLead":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","id":"20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c.jpg","index":0,"item":"9ebcaa64-5a5a-4bc1-a5d6-451be60c987b","keywords":null,"link":"/sport/20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","timestamp":"2025. április. 10. 20:34","title":"Úszó ob: Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is országos csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyszázmillió forint kárt okoztak azok a különféle márkajelzésű – Adidas, Nike, Louis Vuitton, Givenchy, Ralph Lauren – hamis termékek, amiket a pénzügyőrök lefoglaltak.","shortLead":"Több mint négyszázmillió forint kárt okoztak azok a különféle márkajelzésű – Adidas, Nike, Louis Vuitton, Givenchy...","id":"20250411_Negymilliard-forintnyi-kerdeses-eredetu-arut-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942.jpg","index":0,"item":"ba48bab9-015a-4603-b4d4-32ed00425aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Negymilliard-forintnyi-kerdeses-eredetu-arut-foglaltak-le","timestamp":"2025. április. 11. 08:30","title":"Hamis luxus: négymilliárd forintnyi árut foglalt le a NAV távol-keleti cégektől Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos, hogy milyen megnevezés van a blokkra írva.","shortLead":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos...","id":"20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5.jpg","index":0,"item":"80645fd7-399c-46ce-a5c8-3476286100e3","keywords":null,"link":"/elet/20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","timestamp":"2025. április. 09. 18:46","title":"A német szélsőjobboldal szerint a Lidl és az Aldi el akarja törölni a húsvéti nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","shortLead":"Puskás Zsoltot március 29. óta nem látták.","id":"20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416d365d-08bc-4cfe-a6b1-b13986af8178.jpg","index":0,"item":"55cb818b-7d97-416c-a97e-33f23ce3b862","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_indiaban-eltunt-magyar-turista-kutatas","timestamp":"2025. április. 09. 18:27","title":"Magyar turista tűnt el Indiában, nagy erőkkel keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","shortLead":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","id":"20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1.jpg","index":0,"item":"daa9f603-a3a3-46c5-8dca-dc0317b08957","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"510 ordító lóerővel hódít a legújabb Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó amerikai államok és érdekkörök érezhetik meg leginkább az EU válaszát.","shortLead":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó...","id":"20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75.jpg","index":0,"item":"15ccf26f-6d6e-4687-b830-45376805baeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","timestamp":"2025. április. 09. 12:19","title":"Megvan, hogyan vágna vissza az EU a vámháborúban: Trump legfőbb szavazói kerültek a célkeresztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","shortLead":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","id":"20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"1376f64f-ea47-42ef-8a9f-f08130c163ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:15","title":"Magyarország kivételével minden EU-tag megszavazta az amerikai árukra kivetett viszontvámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk később felidézni. A jó hír, hogy a memória fejleszthető, egyesek szerint akár egyetlen egyszerű szabállyal is.","shortLead":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk...","id":"20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95.jpg","index":0,"item":"0ab61454-b486-4e7a-87bf-7c54794e39ff","keywords":null,"link":"/elet/20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","timestamp":"2025. április. 11. 05:30","title":"Képtelen megjegyezni a dolgokat? Ezzel a trükkel egyszerűen fejlesztheti a memóriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]