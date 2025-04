Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"303876d2-04da-413b-95bf-0e4c2213fac0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"„Ha egytől tízig terjedő skálán nézzük, hogy mennyire vagyok kiégve, akkor kilenc és felet mondanék” – mondja Molnár Ágnes közösségszervező, aki ennek ellenére fáradhatatlanul intézi a debreceni Baross16 ügyeit. A közösségi tér az elmúlt hetekben egy szélsőjobbos támadás miatt került a hírekbe, de az atrocitás után rengeteg támogató megnyilvánulást is kaptak. Hogyan lett a közösség a városvezetés ősellensége, hogyan fogyott el körülöttük a levegő a városban? Mi a szerepe mindebben a döntéshozók kommunikációjának? HVG-Portré.","shortLead":"„Ha egytől tízig terjedő skálán nézzük, hogy mennyire vagyok kiégve, akkor kilenc és felet mondanék” – mondja Molnár...","id":"20250411_hvg-Portre-Molnar-Agnes-kozossegszervezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303876d2-04da-413b-95bf-0e4c2213fac0.jpg","index":0,"item":"c6d29472-8419-4ef9-8e07-938fbbb4d2ca","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-Portre-Molnar-Agnes-kozossegszervezo","timestamp":"2025. április. 11. 13:35","title":"„A támadók azért jöttek be, mert a kapuban meglátták a szivárványos zászlót – egyikük azóta bocsánatot kért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6121fe-62a4-4741-819a-d83ccd1748ca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény nagyon sajnálja a történteket. ","shortLead":"Az intézmény nagyon sajnálja a történteket. ","id":"20250411_tevedes-embrio-beultetes-paciens-ausztral-megtermekenyitesi-klinika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6121fe-62a4-4741-819a-d83ccd1748ca.jpg","index":0,"item":"6fd47117-16a0-4659-907d-295db61be31d","keywords":null,"link":"/elet/20250411_tevedes-embrio-beultetes-paciens-ausztral-megtermekenyitesi-klinika","timestamp":"2025. április. 11. 10:39","title":"Más gyerekét szülte meg egy nő, miután tévedés történt egy ausztrál termékenységi klinikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap reagált arra, hogy Kocsis Máté az apja vagyonával kezdte el támadni a lap újságíróját. ","shortLead":"A lap reagált arra, hogy Kocsis Máté az apja vagyonával kezdte el támadni a lap újságíróját. ","id":"20250411_Telex-Kocsis-Mate-hazudni-is-hajlando-annak-erdekeben-hogy-rossz-szinben-tuntessen-fel-minket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"e34e03eb-19ca-4154-b22a-f3149bf847bf","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Telex-Kocsis-Mate-hazudni-is-hajlando-annak-erdekeben-hogy-rossz-szinben-tuntessen-fel-minket","timestamp":"2025. április. 11. 20:19","title":"Telex: Kocsis Máté hazudni is hajlandó annak érdekében, hogy rossz színben tüntessen fel minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is nő az elégedetlenség. Az amerikai elnök a recesszió felé tolja a világot, de még meg lehet állítani. Trump meghajlik a piacok ereje előtt, de a Kínával megvívandó kereskedelmi háború nagy károkkal fenyeget. Nem ártana, ha lenne valami stratégiája, ha tényleg jobb belátásra akarja rábírni Kínát. Németországnak végre lesz új kormánya, de kénytelen azonnal válságüzemmódba kapcsolni. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is...","id":"20250411_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"30fede69-681e-4176-91d1-e5db8769f985","keywords":null,"link":"/360/20250411_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 10:30","title":"Neue Zürcher Zeitung-kommentár: Trump úgy játszik a világgazdasággal, mint Chaplin a földgömbbel A diktátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség a saját megtakarításából fizeti az összeget.","shortLead":"Az ügyészség a saját megtakarításából fizeti az összeget.","id":"20250411_ugyesz-biro-berkompenzacio-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69.jpg","index":0,"item":"5b626c99-dd76-4759-bc4b-1dfa57e7f602","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_ugyesz-biro-berkompenzacio-husvet","timestamp":"2025. április. 11. 17:21","title":"Az ügyészek 800 ezer forintot kaptak bérkompenzációra, a bírók ennek a tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","shortLead":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","id":"20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb.jpg","index":0,"item":"137779d1-bf9e-4182-b649-680e4f720c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","timestamp":"2025. április. 12. 18:57","title":"Videón a vakmerő mutatvány: előzés közben zárta vissza egy másik autó tanksapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben tud a macska támogatni minket, amiben más állat nem? Mi a szabadságához ragaszkodó négylábú nevelésének trükkje? És milyen tükröt tart nekünk ez az egykor önmagát háziasító, titokzatos lény? Ezekről is kérdeztük a minap megjelent, egyedülálló macskás terápiás könyv szerzőjét, Bánszky Noémi állatasszisztált terapeutát.","shortLead":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben...","id":"20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11.jpg","index":0,"item":"4df1cbd5-7bbc-4abe-9505-7b478923d3c2","keywords":null,"link":"/360/20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","timestamp":"2025. április. 12. 19:30","title":"Mondd meg macska, lehet engem szeretni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazai nemzetközi jogászok közös nyilatkozatban álltak ki a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett, amely szervezetből éppen kilépni készül Magyarország. Az aláírók között van az államfő lánya, Sulyok Katalin és a férje is. Az aláírók bírálták a magyar állampolgárság felfüggesztését is, mondván: ez a nemzetközi jogban példátlan.","shortLead":"Hazai nemzetközi jogászok közös nyilatkozatban álltak ki a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett, amely szervezetből éppen...","id":"20250411_sulyok-katalin-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-allasfoglalas-nemzetkozi-buntetobirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"9d233b66-6d43-43d4-b2fe-ea98f6ef6a64","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_sulyok-katalin-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-allasfoglalas-nemzetkozi-buntetobirosag","timestamp":"2025. április. 11. 12:01","title":"Sulyok Tamás lánya és veje is aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróság melletti állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]