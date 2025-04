Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti polgármesternek, de ő leleplezte, hogy a kérdező szivárványos pólóban van.","shortLead":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti...","id":"20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a.jpg","index":0,"item":"3aa66fb7-a4d5-4f78-83b8-79048ff4fae2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","timestamp":"2025. április. 16. 14:02","title":"A kecskeméti polgármester szerint nem az MNB alapítványa, hanem a szivárványos póló veszélyes az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar olajmulti amúgy is erős Pakisztánban, három új gázkutat állíthat termelésbe.","shortLead":"A magyar olajmulti amúgy is erős Pakisztánban, három új gázkutat állíthat termelésbe.","id":"20250417_A-Mol-gazt-talalt-Pakisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"8f8fe4b6-5b22-4b37-a09a-211bc714f9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_A-Mol-gazt-talalt-Pakisztanban","timestamp":"2025. április. 17. 13:23","title":"A Mol gázt talált Pakisztánban, Szijjártó Péter repülőjáratot is szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt euróba kerül, hogy megnézzük a Szent Márk teret vagy a Grand Canalt.","shortLead":"Öt euróba kerül, hogy megnézzük a Szent Márk teret vagy a Grand Canalt.","id":"20250417_Megint-csak-penzert-lephetnek-be-a-turistak-Velencebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072.jpg","index":0,"item":"1da8ae1f-261b-4528-b8b7-c82ee8cb8193","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Megint-csak-penzert-lephetnek-be-a-turistak-Velencebe","timestamp":"2025. április. 17. 12:59","title":"Megint csak pénzért léphetnek be a turisták Velencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Harminc élelmiszer után más termékekre is kiterjeszthetik az árréssapkát, de még élelmiszerekről is szó lehet – jelentette be Nagy Márton.","shortLead":"Harminc élelmiszer után más termékekre is kiterjeszthetik az árréssapkát, de még élelmiszerekről is szó lehet –...","id":"20250417_Nagy-Marton-elelmiszerek-arres-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63.jpg","index":0,"item":"2eb7ca05-341d-43bf-8a23-efd58bd0cd55","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Nagy-Marton-elelmiszerek-arres-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 16:12","title":"Kibővíthetik az árréssapkát, az élelmiszerek után újabb termékkörnél korlátozhatják az árat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047771f-4e4c-438c-9cb2-735189ca41d5","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Sorra dőltek meg az elmúlt években a biciklis rekordok Magyarországon: egyre többen és egyre többet kerekeznek, legyen szó munkába járásról vagy szabadidős programról. Az elektromos bringák terjedésével már az életkor sem (akkora) akadály, ami a kerékpárhasználók korösszetételén is meglátszik. Budapesten egyszerre van „autósüldözés” és elégtelen infrastruktúra, közben az a cél, hogy a következő öt évben robbanásszerűen növekedjen a biciklivel járók aránya.","shortLead":"Sorra dőltek meg az elmúlt években a biciklis rekordok Magyarországon: egyre többen és egyre többet kerekeznek, legyen...","id":"20250417_hvg-e-bicikli-senior-biciklizes-e-bringa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4047771f-4e4c-438c-9cb2-735189ca41d5.jpg","index":0,"item":"a3538cc3-62df-42ca-9ed7-d692bc4f8784","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-e-bicikli-senior-biciklizes-e-bringa","timestamp":"2025. április. 17. 19:30","title":"Új biciklis forradalom Magyarországon: az e-bringák megnyitották az utat az idősebbek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket a megfelelő módon, néhány naponta maguktól újraindulnak majd.","shortLead":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket...","id":"20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250.jpg","index":0,"item":"d67541ee-7351-4598-9033-55e2254d8b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","timestamp":"2025. április. 17. 08:03","title":"Hamarosan magától újraindulhat a mobilja, és ennek nagyon is lesz értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","shortLead":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","id":"20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"e5045fd8-42aa-470e-8355-b09beb85fa3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","timestamp":"2025. április. 16. 13:52","title":"Kritizálta a hadvezetést, öngyilkos alakulat vezetőjeként vezényelték vissza Ukrajnába a volt orosz tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színészünk. Azóta parkot, utcát nevezetek el róla.","shortLead":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros...","id":"20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32.jpg","index":0,"item":"ffb73e27-e15a-4579-beba-03e4d891f827","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","timestamp":"2025. április. 16. 15:43","title":"Négy éve meghalt, de örökre velünk marad Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]