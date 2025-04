Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes ragadozóitól.","shortLead":"Természetes, környezetbarát cápariasztó szerre bukkantak, amellyel védeni lehetne a strandolókat az óceánok félelmetes...","id":"20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a46649-95aa-4b32-a1dc-f3d74ecd68f0.jpg","index":0,"item":"cea55469-c592-4c20-bbfd-566cc93bba3a","keywords":null,"link":"/360/20250418_hvg-capaveszely-capariaszto-szer","timestamp":"2025. április. 18. 16:15","title":"Kitalálták az embereket és a cápákat is védő cápariasztó módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","shortLead":"Sok egykori társa drukkol a Ferencváros volt labdarúgója felépüléséért. ","id":"20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"558e467a-fd21-4ed2-8f28-2d336b9f96e8","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Eletmento-szivmuteten-esett-at-Nyilasi-Tibor","timestamp":"2025. április. 18. 15:33","title":"Életmentő szívműtéten esett át Nyilasi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bloomberg úgy tudja, hogy az amerikai vezetés vizsgálja a lehetőséget. ","shortLead":"A Bloomberg úgy tudja, hogy az amerikai vezetés vizsgálja a lehetőséget. ","id":"20250419_krim-oroszorszag-resze-elismeres-ukrajna-donald-trump-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"2a504cb7-022f-4c38-b253-dca7be69c5f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_krim-oroszorszag-resze-elismeres-ukrajna-donald-trump-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 19. 12:58","title":"Trumpék nyitottak arra, hogy a Krímet Oroszország részének ismerjék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","shortLead":"Piastri nagyon közel volt a címvédőhöz, de csak megszorítani tudta.","id":"20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f0c905-9c30-4d5b-8545-050744263424.jpg","index":0,"item":"0049bb4a-6adf-4d0c-8f20-0d7c6dcf6467","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_szaudi-nagydij-dzsidda-max-verstappen-lando-norris-oscar-piastri","timestamp":"2025. április. 19. 20:37","title":"Norris falnak csapta az autóját, Verstappen nyerte az időmérőt Dzsiddában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfit combsérüléssel szállították kórházba.","shortLead":"A férfit combsérüléssel szállították kórházba.","id":"20250419_szlovakia-besztercebanya-medve-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e.jpg","index":0,"item":"25436981-66d1-46e2-aa05-7c561c8f8685","keywords":null,"link":"/elet/20250419_szlovakia-besztercebanya-medve-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 19. 15:14","title":"Medve támadott meg egy férfit Besztercebánya közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53cca0c-49f7-42e1-b46a-1f66e71941e1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rábapordányi interjúk egy irodában készültek – nem a telepen.","shortLead":"A rábapordányi interjúk egy irodában készültek – nem a telepen.","id":"20250418_partizan-ragados-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b53cca0c-49f7-42e1-b46a-1f66e71941e1.jpg","index":0,"item":"f20f7af4-6c23-4553-b85c-9bf9ede745a8","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_partizan-ragados-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 18. 12:31","title":"Direktben nem mondják ki, de arra utalgat a kormánymédia, hogy a Partizán terjesztette a száj- és körömfájást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","shortLead":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","id":"20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5.jpg","index":0,"item":"b5bc2240-b783-4f73-a95e-79a83cdff5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","timestamp":"2025. április. 18. 21:35","title":"Feltehetően bosszúból festékmaróval öntik le a parkoló autókat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0853f40b-d41d-4f9f-90c6-a1d11314e1e4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok napsütés, néhol szél, májusra emlékeztető meleg – így nézhet ki a húsvéti időjárás.","shortLead":"Sok napsütés, néhol szél, májusra emlékeztető meleg – így nézhet ki a húsvéti időjárás.","id":"20250419_idojaras-meleg-husvet-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0853f40b-d41d-4f9f-90c6-a1d11314e1e4.jpg","index":0,"item":"2735471b-0631-4458-b73c-21244a04587d","keywords":null,"link":"/elet/20250419_idojaras-meleg-husvet-hungaromet","timestamp":"2025. április. 19. 12:02","title":"Véget értek a viharok, kellemesen melegedő idő lesz a hosszú hétvége végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]