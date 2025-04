Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt producernek, egykori sportvezetőnek 76 évesen kell börtönbe vonulnia. Megkérdeztük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), hogy milyen körülmények közé kerülnek az idős elítéltek.","shortLead":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt...","id":"20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04.jpg","index":0,"item":"86888f07-a0f6-42ed-a1da-9deb564f8fc8","keywords":null,"link":"/360/20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","timestamp":"2025. április. 21. 20:00","title":"Idősek rács mögött: mi vár a 76 éves Gyárfás Tamásra a börtönben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak majd kiutasítottak két német tinédzser lányt Hawaiiról.","shortLead":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak...","id":"20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"41603fd6-6a71-4439-b8f1-5bbb27cfebbd","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","timestamp":"2025. április. 21. 21:34","title":"Trump-rémálommá vált két tinédzser turistalány hawaii kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756b6c44-0bf0-4c81-a219-b86bf35648df","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor: a katolikus tanítás szerint előbbi Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója, ám utóbbitól sem áll távol politikai hatalma isteni elrendelésének hangsúlyozása. Míg a pápa arra buzdít, hogy a hívők személyes példájukkal tegyék hitelessé a jézusi tanítást, a kormányfő a hagyományokra épülő, kulturális kereszténység „hadállásait” félti. Az alábbi cikk 2021. szeptember 12-én jelent meg a hvg360-on, a most elhunyt Ferenc pápa akkori magyarországi látogatására, pályafutásának magyar szempontból kiemelt eseményére emlékezve közöljük újra. ","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor: a katolikus tanítás szerint előbbi Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója, ám...","id":"20250422_hvg-ferenc-papa-magyarorszagi-latogatas-bastya-helyett-papabbak-a-papanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/756b6c44-0bf0-4c81-a219-b86bf35648df.jpg","index":0,"item":"bc91c095-7e68-4745-bf34-bc5865ca0b1d","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-ferenc-papa-magyarorszagi-latogatas-bastya-helyett-papabbak-a-papanal","timestamp":"2025. április. 22. 08:59","title":"Irgalmasságot gyakorolt a pápa azzal, hogy hajlandó volt misézni Orbán Viktor országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5370c23d-3bb9-4d8a-971e-50358c7229dd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy érezte, jó ötlet autós üldözésbe bonyolódni. ","shortLead":"Úgy érezte, jó ötlet autós üldözésbe bonyolódni. ","id":"20250422_Autosuldozes-Gyorben-szabalysertesbol-lett-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5370c23d-3bb9-4d8a-971e-50358c7229dd.jpg","index":0,"item":"88e70098-1a55-4483-af08-a3274958cf70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Autosuldozes-Gyorben-szabalysertesbol-lett-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 22. 10:44","title":"Szabálysértés miatt akarták megállítani a győri autóst, bűncselekmény lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad közlekedésért” való kiállásba.","shortLead":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad...","id":"20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"20501f8b-3965-4471-bc65-5a1d0f5926de","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","timestamp":"2025. április. 22. 09:49","title":"Ez lesz kedden az Erzsébet hídon: Hadházy Ákos és Vészabó Noémi exférje is provokátorokat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","shortLead":"Idén húsvétra esett április 20., amikor a marihuána legalizálásáért állnak ki sokfelé a világban.","id":"20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c123498-0277-4958-ad89-5fed47eeeef5.jpg","index":0,"item":"8da84690-fe60-47e7-a051-ab9ab6546044","keywords":null,"link":"/elet/20250420_horvath-laci-ketfarku-million-marijuana-march","timestamp":"2025. április. 20. 18:55","title":"„Ez volt az utolsó” – kiakadt a drogellenes kormánybiztos a Kétfarkú Kutya Párt demonstrációján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes volt megragadni az emberek figyelmét, pápaságára mégis rányomta a bélyegét az a tény, hogy működése egyházának súlyos traumájából, XVI. Benedek lemondásából ered.","shortLead":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes...","id":"20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f.jpg","index":0,"item":"9be210c6-f74d-4c23-b9b7-a1fdd78bc661","keywords":null,"link":"/360/20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:06","title":"Meghalt Ferenc – a pápa, aki lezárt egy korszakot és valami újat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc pápától. Többször találkoztak személyesen, a pápa többször is bocsánatot kért a nácizmus tetteiért.","shortLead":"Az Auschwitz-túlélő, magyar-olasz író, akit az „életben maradt Anne Frank”-ként emlegettek meghatóan búcsúzott Ferenc...","id":"20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2ab21eb-b853-496f-bd83-b8692cbc765a.jpg","index":0,"item":"4c799d98-c3a7-4b6e-9d61-0e1d6679a8f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Bruck-Edit-Ferenc-paparol-Szerettem-a-gyermeki-oldalat","timestamp":"2025. április. 21. 21:00","title":"Bruck Edit Ferenc pápáról: Szerettem a gyermeki oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]