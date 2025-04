Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62af4197-b200-499e-beba-43b3ba5f7fa0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész-rendező arról is beszélt egy interjúban, hogy 150 évnek tűnik a Fidesszel töltött 15 év.","shortLead":"A színész-rendező arról is beszélt egy interjúban, hogy 150 évnek tűnik a Fidesszel töltött 15 év.","id":"20250421_Alfoldi-Robert-pride-alaptorveny-modositas-be-vannak-szarva-a-fiuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62af4197-b200-499e-beba-43b3ba5f7fa0.jpg","index":0,"item":"fd3d9cdc-073c-4a6b-b52a-e3d61555f6d7","keywords":null,"link":"/kultura/20250421_Alfoldi-Robert-pride-alaptorveny-modositas-be-vannak-szarva-a-fiuk","timestamp":"2025. április. 21. 21:05","title":"„Be vannak szarva a fiúk” – Alföldi Róbert szerint szomorú, hogy ennek örülni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","shortLead":"A Városmajor úti klinikán műtötték.","id":"20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"5bdce1ce-80da-4e87-9a2c-ea4c4adbce4c","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Nyilasi-Tibor-koszoni-a-jokivansagokat-jobban-van-az-eletmento-szivmutetje-utan","timestamp":"2025. április. 20. 13:38","title":"Nyilasi Tibor köszöni a jókívánságokat, jobban van az életmentő szívműtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. április. 20. 11:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Törvények nélkül.","shortLead":"Törvények nélkül.","id":"20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef.jpg","index":0,"item":"b48f90d9-0149-4cbd-a351-dadb860fc0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","timestamp":"2025. április. 22. 07:41","title":"Újabb videón bukkant fel a kis Chevrolet Matiz, amelyik vadnyugati módon közlekedik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? – tették fel a kérdést kutatók, majd többféle populáción végeztek kutatásokat, hogy választ kapjanak. Máshogy hallanak a nők és a férfiak, az életkor mellett a nyelv is számít, a lakóhelyről már nem is beszélve.","shortLead":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? –...","id":"20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c.jpg","index":0,"item":"e9f7a4cd-5b6d-4225-8831-863386371a30","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","timestamp":"2025. április. 21. 10:45","title":"Elég meglepő dolgok derültek ki arról, kinek milyen a hallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék angolai világtalálkozóját. Nagy dumás spanyol fotósok, madárfelismerésben bajnok ornitológus, elképesztő tömegben nyüzsgő-vijjogó ragadozó madarak. Riport Mungo-külsőről, ahol a világ összes kék vércséje megfordul márciusban.","shortLead":"Sötétben kell indulni, sötétedésig maradni, csendben osonni, hogy a maga teljességében élhessük át a kék vércsék...","id":"20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86319ccd-a87c-4e47-9afa-019a0a7248a1.jpg","index":0,"item":"460c3be8-05ff-4123-abd3-130cc34f00a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250420_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-mungo-falcopolis-okoturizmus-fotoszafari-mme-termeszetvedelem-madarvedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 17:30","title":"Madarak látóhatártól látóhatárig – kékvércseszemlén voltunk Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f68071-da1a-4029-81bb-543d7275a61d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lábadozó egyházfő pár percet szánt J.D. Vance-re, majd kitolták a Szent Péter térre.","shortLead":"A lábadozó egyházfő pár percet szánt J.D. Vance-re, majd kitolták a Szent Péter térre.","id":"20250420_Ferenc-papa-Vatikan-JD-Vance-talalkozo-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68071-da1a-4029-81bb-543d7275a61d.jpg","index":0,"item":"5c64891d-4f0b-4f73-bfbd-579460d433fe","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Ferenc-papa-Vatikan-JD-Vance-talalkozo-husvet","timestamp":"2025. április. 20. 15:10","title":"Ferenc pápa az amerikai alelnökkel indította a húsvétvasárnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]