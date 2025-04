Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"954a4f9f-6725-40c0-bb6b-e71375761869","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Játékfilmes eszközökkel és archív felvételekkel idézi meg Hitler propagandaminiszterét a Goebbels, a manipuláció művészete című film. A május elsejétől látható alkotás rendezőjével, Joachim Langgal a goebbelsi propaganda hatékonyságáról, a náci rezsimet kiszolgáló filmrendezőkről beszélgettünk.","shortLead":"Játékfilmes eszközökkel és archív felvételekkel idézi meg Hitler propagandaminiszterét a Goebbels, a manipuláció...","id":"20250424_hvg-joachim-lang-nemet-filmrendezo-joseph-goebbels-naci-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/954a4f9f-6725-40c0-bb6b-e71375761869.jpg","index":0,"item":"ce7114dc-83bb-40f2-9ac6-f73fb7c620da","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-joachim-lang-nemet-filmrendezo-joseph-goebbels-naci-propaganda","timestamp":"2025. április. 24. 17:30","title":"Goebbels tanult a reklámfogásokból, de propagandagépezetének kiépítéséhez kellett más is: a diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b80cdf-59a5-4501-8e3e-c58be3ce5e0e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még a kormány közepére elfért volna egy hetedik. ","shortLead":"Még a kormány közepére elfért volna egy hetedik. ","id":"20250424_Kijelzotultengesben-szenved-Honda-GT-hat-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b80cdf-59a5-4501-8e3e-c58be3ce5e0e.jpg","index":0,"item":"cad2c276-2c41-41a1-8f99-8094f1669367","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Kijelzotultengesben-szenved-Honda-GT-hat-kepernyo","timestamp":"2025. április. 24. 13:29","title":"Kijelzőtúltengésben szenved a legújabb Honda, hat képernyő van a műszerfalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","shortLead":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","id":"20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75.jpg","index":0,"item":"efd0daee-21e3-4438-9d26-95ab220e3759","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","timestamp":"2025. április. 23. 19:12","title":"Vance: Amerika kihátrál a békefolyamat mögül, ha Oroszország és Ukrajna nem fogadja el a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","shortLead":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","id":"20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"56aa7112-2b84-44a9-9b3a-c407caf835f5","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","timestamp":"2025. április. 24. 12:15","title":"Dopeman: Nekem köszönheti Majka, hogy rapper lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága elfogadta álláspontját a következő hétéves költségvetés prioritásaival kapcsolatban. Ennek alapján nagyon valószínű, hogy kemény vitákra lehet készülni a tagállamokkal, amelyek közül az egyik – Magyarország – már látatlanban vétóval fenyegetett.","shortLead":"Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága elfogadta álláspontját a következő hétéves költségvetés prioritásaival...","id":"20250423_europai-parlament_unios-koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"b5500934-4a71-4c7b-8dbe-0e504221095c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250423_europai-parlament_unios-koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2025. április. 23. 14:10","title":"Az EP szakbizottsága ragaszkodik a jogállamisági feltételrendszerhez a következő költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos: vevőjelölt akad szép számmal. ","shortLead":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos...","id":"20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660.jpg","index":0,"item":"78ca8298-d587-488a-aeb4-8c39dca9fe36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","timestamp":"2025. április. 25. 09:03","title":"Az OpenAI után újabb két cég jelentkezett be, hogy megvenné a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7389836-3123-424d-a50e-a306001dabe1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem kizárt, hogy éjfél után is nyitva marad a Szent Péter-bazilika.","shortLead":"Nem kizárt, hogy éjfél után is nyitva marad a Szent Péter-bazilika.","id":"20250423_ferenc-papa-szent-peter-szekesegyhaz-sorban-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7389836-3123-424d-a50e-a306001dabe1.jpg","index":0,"item":"17a6300c-70c3-411a-9789-408d9874e871","keywords":null,"link":"/elet/20250423_ferenc-papa-szent-peter-szekesegyhaz-sorban-allas","timestamp":"2025. április. 23. 18:46","title":"Nyolc órát is sorba kell állnia annak, aki szeretne búcsút venni Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem foglalkozó underground szcéna, ahol a radikálisok kivárnak. De nem mindenki: sokan otthagyják az egészet.","shortLead":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem...","id":"20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c.jpg","index":0,"item":"074dbeb1-bb82-4021-95eb-2d88bcfe8fc5","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","timestamp":"2025. április. 24. 11:30","title":"Csodálkozik a magyar underground szélsőjobb, hogy milyen közel került a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]