[{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Group 20 millió forintot ad.","shortLead":"A BDPST Group 20 millió forintot ad.","id":"20250428_varosmajor-park-felujitas-tiborcz-istvan-bdpst-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"a995709c-82c6-4651-bb9e-0d24922cd380","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_varosmajor-park-felujitas-tiborcz-istvan-bdpst-group","timestamp":"2025. április. 28. 18:02","title":"Tiborcz István cége is pénzzel száll be a Városmajor felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott mértékűre nőtt az érdeklődés.","shortLead":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott...","id":"20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5.jpg","index":0,"item":"c24ddf78-8e48-4120-ae54-a2d00337d6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","timestamp":"2025. április. 28. 12:27","title":"A Google-keresések is azt mutatják, hogy Erdő Pétert tartják a pápaválasztás egyik esélyesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik beiratkoznak a magyar űripari képzések valamelyikére. A programot a világon egyedülálló módon 21 hazai egyetem konzorciuma szervezi.","shortLead":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is...","id":"20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52.jpg","index":0,"item":"b0ba6d93-60e9-4916-a762-625a0efb4d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","timestamp":"2025. április. 29. 10:03","title":"Űrmérnök, űrpolitikus, űrpszichológus: kozmikus képzések is működnek már a magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez a Hold és a Mars meghódításáért. Még kérdés, marad-e az elmúlt évtizedekben megszokott, békés űrkutatás, vagy gyarmatosítás, kalózkodás lesz belőle.","shortLead":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez...","id":"20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3.jpg","index":0,"item":"82770a95-22a6-451b-9df1-219cdfa1425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","timestamp":"2025. április. 28. 10:03","title":"Űrverseny vagy űrháború indul most? Szemünk előtt áll fel az új világegyetemrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cda7cd-1535-4e1e-b88d-32ca557299cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű filmes szerint Trump és oligarcha barátai kiforgatják a valóságot.","shortLead":"A világhírű filmes szerint Trump és oligarcha barátai kiforgatják a valóságot.","id":"20250429_Pedro-Almodovar-nekiment-Donald-Trumpnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80cda7cd-1535-4e1e-b88d-32ca557299cb.jpg","index":0,"item":"42fa3664-a760-4ed8-a07d-d519abec3c82","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Pedro-Almodovar-nekiment-Donald-Trumpnak","timestamp":"2025. április. 29. 11:24","title":"„A történelemkönyvekbe úgy fog bevonulni, mint a mai kor legnagyobb hibája” – Pedro Almodóvar nekiment Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turista megijedt egy medvétől, és futásnak eredt. Baleset érte.","shortLead":"A turista megijedt egy medvétől, és futásnak eredt. Baleset érte.","id":"20250428_medve-tamadas-to-halal-romania-menekules-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"875110c9-01f6-41d1-a894-f886f514ecca","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_medve-tamadas-to-halal-romania-menekules-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 28. 14:35","title":"Medve elől menekülve fulladt tóba egy 18 éves lány Hargita megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","shortLead":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","id":"20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9.jpg","index":0,"item":"69c40333-9957-4cd0-adf2-b17e77345516","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Megütött egy járókelőt Szegeden, erre olyat kapott vissza, hogy elájult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda, mint az Egyesült Államok, az hosszú időre felboríthatja a világ erőviszonyait.","shortLead":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda...","id":"20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e.jpg","index":0,"item":"0e1fe135-235f-4dba-9cfc-a388e407b786","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","timestamp":"2025. április. 30. 08:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést Amerika: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]