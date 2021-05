Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3696533c-4aa3-4fa6-818b-caf24467e7cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Reggel 8 és este 8 között.","shortLead":"Reggel 8 és este 8 között.","id":"20210527_gyermeknapi_rendezvenyek_vedettsegi_igazolvany_Szentkiralyi_Alexandra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3696533c-4aa3-4fa6-818b-caf24467e7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f44088-c8c5-48a7-82bb-0c112c0dc343","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_gyermeknapi_rendezvenyek_vedettsegi_igazolvany_Szentkiralyi_Alexandra","timestamp":"2021. május. 27. 22:10","title":"Védettségi igazolvánnyal a szülők is ott lehetnek a vasárnapi gyermeknapi rendezvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában úgy gondolják, hogy a Microsoft túl sok adatot gyűjt be a felhasználókról. Két nagy szolgáltatásról van szó, a Bingről és a LinkedInről.","shortLead":"Kínában úgy gondolják, hogy a Microsoft túl sok adatot gyűjt be a felhasználókról. Két nagy szolgáltatásról van szó...","id":"20210527_microsoft_bing_linkedin_adatgyujtes_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf12c49-cf14-4c36-9625-c10610e8680d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_microsoft_bing_linkedin_adatgyujtes_kina","timestamp":"2021. május. 27. 20:03","title":"Ismeri azt a viccet, amikor Kína szól be a Microsoftnak, hogy túl sok adatot gyűjt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f8e40-53c0-40ba-82f9-21b6d0485fc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1904 és 1908 között a német gyarmatosítók több népcsoportot, köztük a nama és a herero törzset is kiirtották.","shortLead":"1904 és 1908 között a német gyarmatosítók több népcsoportot, köztük a nama és a herero törzset is kiirtották.","id":"20210528_nemetorszag_namibia_nepirtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605f8e40-53c0-40ba-82f9-21b6d0485fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736361a1-f0e2-4542-b5ae-d198a75afc73","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_nemetorszag_namibia_nepirtas","timestamp":"2021. május. 28. 12:45","title":"Németország népirtásként ismeri el a namíbiai vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edf011b-84f4-4268-9e26-37828003b4c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A látványossággal az újrahasznosítható hidrogén előnyeire hívta fel a figyelmet.","shortLead":"A látványossággal az újrahasznosítható hidrogén előnyeire hívta fel a figyelmet.","id":"20210527_hidrogen_energia_vilagitas_eiffel_torony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edf011b-84f4-4268-9e26-37828003b4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e9c89d-2a4b-4ce5-bc35-aeb16ff2c40b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_hidrogen_energia_vilagitas_eiffel_torony","timestamp":"2021. május. 27. 13:44","title":"Hidrogénből nyert energiával világították meg az Eiffel-tornyot a klímavédelem jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","shortLead":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","id":"20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68840a6-9b6e-44f2-9375-637c9a8b905b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","timestamp":"2021. május. 27. 13:17","title":"Marca: Zidane elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetem virológiai laboratóriumának munkatársai segítségével fejlesztettek ki.","shortLead":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi...","id":"20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617a071e-ed8e-453c-af25-5f5d183bb779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 28. 12:50","title":"Magyar technológia segíti a koronavírus elleni gyógyszerek fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","shortLead":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","id":"20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3eb2199-055f-4cfd-83ce-22655810b670","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. május. 29. 08:22","title":"Szankciókat vezet be Belarusz ellen az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","shortLead":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","id":"20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083658dd-3505-43e3-8473-b7324d263966","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. május. 28. 18:11","title":"A külföldi nézők negatív PCR-teszttel is jöhetnek az Eb meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]