Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel is beszélget durva szexuális fantáziákról egy teszt szerint. Az OpenAI is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel...","id":"20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"2079f377-5136-4c26-885e-7fbf90359b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 29. 09:23","title":"Az OpenAI chatbotja is szexchatel gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május 6-tól ismét magyar utakon járnak a Google Street View, azaz a Google Utcakép autói, hogy a legfrissebb, 360 fokos felvételekkel bővítsék a Google Térkép kínálatát. ","shortLead":"Május 6-tól ismét magyar utakon járnak a Google Street View, azaz a Google Utcakép autói, hogy a legfrissebb, 360 fokos...","id":"20250429_google-streetview-utcakep-terkep-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf.jpg","index":0,"item":"a2a63e8b-daf4-449a-ad91-4c82c4412a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_google-streetview-utcakep-terkep-autok","timestamp":"2025. április. 29. 14:19","title":"Hétfőn újra elindulnak a magyar utakra a Google Utcakép autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később érkeznek.","shortLead":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később...","id":"20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745.jpg","index":0,"item":"8483acaa-7300-4f54-bc5e-970b8edcc94b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","timestamp":"2025. április. 29. 10:23","title":"Magyar árakat kapott a közel 800 kilométeres hatótávú új Mercedes CLA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f27e7c-ade6-4758-ac31-cd6f1af01637","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn terjedt egy nyilatkozat a portugál intézmény nevében, amely a fenti kijelentés ellenkezőjét állította.","shortLead":"Hétfőn terjedt egy nyilatkozat a portugál intézmény nevében, amely a fenti kijelentés ellenkezőjét állította.","id":"20250429_Spanyolorszag-Portugalia-idojaras-meteorologusok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f27e7c-ade6-4758-ac31-cd6f1af01637.jpg","index":0,"item":"52435fc5-d4d4-4732-ab61-7f8d11bcc692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Spanyolorszag-Portugalia-idojaras-meteorologusok-aramszunet","timestamp":"2025. április. 29. 14:47","title":"A portugál hálózatüzemeltető szerint az időjárásnak semmi köze a több országot sújtó áramszünethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult a az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult...","id":"20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"20577de0-3851-4398-91d0-0e34dad40306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","timestamp":"2025. április. 30. 08:59","title":"Többet exportáltunk és importáltunk márciusban, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyedül indult a tisztségért, 89 százalék rá szavazott.","shortLead":"Egyedül indult a tisztségért, 89 százalék rá szavazott.","id":"20250429_manfred-weber-europai-neppart-ujravalasztottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e.jpg","index":0,"item":"0fc95e10-d973-4672-b57d-d9e278b952fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_manfred-weber-europai-neppart-ujravalasztottak","timestamp":"2025. április. 29. 21:50","title":"Újabb három évre megválasztották Manfred Webert az Európai Néppárt élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8062ef2a-b7d3-427f-9746-cd525af27e53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes frakcióvezető úgy gondolja, hogy a tiszás politikus nem méltó a képviselői posztra.","shortLead":"A fideszes frakcióvezető úgy gondolja, hogy a tiszás politikus nem méltó a képviselői posztra.","id":"20250430_Kollar-Kinga-fovarosi-kozgyules-Szentkiralyi-Alexandra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8062ef2a-b7d3-427f-9746-cd525af27e53.jpg","index":0,"item":"c6374f84-49e7-44a9-822b-f12b65b2be88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Kollar-Kinga-fovarosi-kozgyules-Szentkiralyi-Alexandra","timestamp":"2025. április. 30. 09:54","title":"Kollár Kinga nem ment el a közgyűlés szerdai ülésére, Szentkirályi Alexandra szerint ezzel beismerte a hazaárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","id":"20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00.jpg","index":0,"item":"260a8a33-3864-4ecd-8fa7-01d27c68013f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","timestamp":"2025. május. 01. 07:21","title":"Méregdrága csehszlovák időgép ez a nyitható tetejű Skoda Favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]