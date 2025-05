Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek szerte a világon. Mindegyikőjük örülhet majd annak a fejlesztésnek, melynek eredményei a golfpályákon is túlmutathatnak.","shortLead":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek...","id":"20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe.jpg","index":0,"item":"b82afa35-daf4-4952-aeb4-9b1b9ecf0c33","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","timestamp":"2025. május. 03. 15:45","title":"Feltalálták a golflabdát, amelyik mindenféle füvön ugyanúgy viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi Mercedes S-osztály, mely bőven több, mint 100 millió forintot kóstál.","shortLead":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi...","id":"20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b.jpg","index":0,"item":"524b432b-0ef1-4fb0-bd94-f7741c17e584","keywords":null,"link":"/cegauto/20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","timestamp":"2025. május. 04. 07:21","title":"7 literes V12 dohog ebben a méregdrága kimaxolt Bálna Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa7eba6-8c3d-4ed4-97d3-025f04c11ce7","c_author":"Jakó Barbara","category":"360","description":"A Nemzeti Galéria plakátkiállítása öt tematikában ad lehetőséget az elmerülésre a szecesszióban.","shortLead":"A Nemzeti Galéria plakátkiállítása öt tematikában ad lehetőséget az elmerülésre a szecesszióban.","id":"20250503_hvg-nemzeti-galeria-kiallitas-szecesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daa7eba6-8c3d-4ed4-97d3-025f04c11ce7.jpg","index":0,"item":"3977def2-972f-445e-8e83-cc8b086cc280","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-nemzeti-galeria-kiallitas-szecesszio","timestamp":"2025. május. 03. 16:15","title":"Félvilági nők, pompás színek, kabaré és a mindennapi élet művészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","shortLead":"Túlnyomórészt román autószállítókról van szó. ","id":"20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420d0163-00ab-497b-a7b3-e4896101f458.jpg","index":0,"item":"4fee0ebb-9e58-4d1c-8e57-c2d05618b99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Egy-het-alatt-tobb-mint-10-millios-birsagot-termelnek-a-horrorkaravanok","timestamp":"2025. május. 05. 08:49","title":"Egy hét alatt 10 milliós bírságot termelnek a horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette, immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette...","id":"20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0.jpg","index":0,"item":"68799697-f753-4cff-9d45-9891a515090a","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","timestamp":"2025. május. 04. 15:45","title":"„Festészete a tudatalattijából tör elő, olyan, mintha előző életéből őrizne jeleneteket a lelkében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79ef233-299b-42a1-8f10-b4c6f1de7fc6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar GDP az év elején; az USA és Ukrajna megkötötte régóta várt megállapodását; elkészült a törvényjavaslat, amellyel bármelyik város megakadályozhatná új betelepülők érkezését. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csökkent a magyar GDP az év elején; az USA és Ukrajna megkötötte régóta várt megállapodását; elkészült...","id":"20250504_es-akkor-magyar-gdp-valsag-trump-usa-ukrajna-varosok-betelepules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79ef233-299b-42a1-8f10-b4c6f1de7fc6.jpg","index":0,"item":"f6165392-4cef-4f6f-823b-119eef76d684","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250504_es-akkor-magyar-gdp-valsag-trump-usa-ukrajna-varosok-betelepules-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 07:00","title":"És akkor Magyarország repülőrajtot vett, csak a rossz irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait, a góliátbogarakat. Pedig az emberek csokiszeretete miatt kerül egyre közelebb a kihaláshoz e ganajtúrófélék néhány faja.","shortLead":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait...","id":"20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85.jpg","index":0,"item":"59097178-07da-410c-a59e-649e44917f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","timestamp":"2025. május. 04. 20:03","title":"Kihalóban egy különös bogár, csak mert az emberek annyira szeretik a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","shortLead":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","id":"20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620.jpg","index":0,"item":"c19a5a19-ac38-4343-84fb-401fb7867429","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. május. 03. 14:22","title":"Terjed a kanyaró az Egyesült Államokban, már 900-nál is több esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]