[{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","shortLead":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","id":"20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1.jpg","index":0,"item":"37472fb5-fb90-462d-a9ff-833348a01e2f","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","timestamp":"2025. május. 14. 08:56","title":"Bikiniben pózol az 59 éves Salma Hayek egy magazin címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","shortLead":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","id":"20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"8fe6df5f-f671-4f9b-b7b8-c604be130f84","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","timestamp":"2025. május. 13. 10:40","title":"Egy 21 éves férfi gyújtogatott a brit miniszterelnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","shortLead":"Változott a lista a korábbi évekhez képest. ","id":"20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f5fcd9-006d-4ecd-93bc-ba9dec4ea6f6.jpg","index":0,"item":"c870c356-d3b2-4a83-9436-bbedd9ff521a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Itt-a-kabrioszezon-de-atrendezodott-a-kedvencek-listaja","timestamp":"2025. május. 14. 08:36","title":"Itt a kabriószezon: ezek a legkapósabb modellek most Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","shortLead":"Úgy volt, hogy hamarosan az Office-appok támogatása is leáll a Windows 10-es gépeken, ám a Microsoft meggondolta magát.","id":"20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"9c909666-be5f-4346-a872-b372033ecc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-office-appok-frissitese","timestamp":"2025. május. 14. 18:03","title":"Megszűnik a Windows 10, de van valami, amiben visszavonulót fújt a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán arcképével kampányol.","shortLead":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán...","id":"20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"2d8bf93b-c589-4ac4-bb83-e6859305d76c","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 11:32","title":"Az RMDSZ az orbános szórólapokról: „Itt mindenki hülyének néz minket, erdélyi magyarokat?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tíz parkolót érint a változtatás. ","shortLead":"Tíz parkolót érint a változtatás. ","id":"20250514_Emelkednek-a-dijak-a-fovarosi-PR-parkolokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9.jpg","index":0,"item":"9f964961-98b4-4233-b7e6-d25148e95868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Emelkednek-a-dijak-a-fovarosi-PR-parkolokban","timestamp":"2025. május. 14. 07:14","title":"Emelkednek a díjak az őrzött P+R parkolókban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","shortLead":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","id":"20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77.jpg","index":0,"item":"33fbd835-332c-4380-9f57-b751a5b125e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","timestamp":"2025. május. 13. 21:18","title":"Legalább százezer forintra büntetné a fideszes képviselő azt, aki élő állattal koldul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak a hasonló alapítványok jövőbeli alapítását és az MNB-alapítványok befektetési, vagyonkezelési tevékenységét tiltja az MNB-törvény módosítását célzó új javaslat. A százmilliárdokat elkótyavetyélő Matolcsy-féle alapítványokat viszont nem csak, hogy nem szünteti meg – jóllehet korábban maga Varga Mihály új jegybankelnök kezdeményezte ezt a kormánynál –, hanem még mentesíti is őket a fent jelzett tevékenységek tilalma alól.","shortLead":"Csak a hasonló alapítványok jövőbeli alapítását és az MNB-alapítványok befektetési, vagyonkezelési tevékenységét tiltja...","id":"20250513_mnb-torveny-modositasa-pallas-athene-alapitvanyok-torvenyjavaslat-gazdasagi-bizottsag-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c.jpg","index":0,"item":"8f5340b3-79f2-452d-b506-baa6959b3003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_mnb-torveny-modositasa-pallas-athene-alapitvanyok-torvenyjavaslat-gazdasagi-bizottsag-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly","timestamp":"2025. május. 13. 14:07","title":"Benyújtották a törvényjavaslatot, ami nem számol le a Matolcsy-féle MNB-alapítványokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]