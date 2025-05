Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8a6ae54-ea85-42be-bdc2-b75294a39c9d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha nem jelentkezik elég önkéntes a seregbe.","shortLead":"Ha nem jelentkezik elég önkéntes a seregbe.","id":"20250514_Visszaallithatjak-a-sorozast-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8a6ae54-ea85-42be-bdc2-b75294a39c9d.jpg","index":0,"item":"dc755a73-0390-495a-97b1-4fae0140273b","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Visszaallithatjak-a-sorozast-Nemetorszagban","timestamp":"2025. május. 14. 19:28","title":"Visszaállíthatják a sorozást Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben a világ a lehetséges tűzszüneti tárgyalásokat várja, Orbán Viktor és kormánya kabátlopási ügybe keveredett.","shortLead":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben...","id":"20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff.jpg","index":0,"item":"f56ace04-de95-477d-a582-609293b079b3","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","timestamp":"2025. május. 15. 06:30","title":"Valóban Kárpátalja megszerzésére játszana a magyar kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai elnöknek, mint a techcégek. Vélhetően azt is szótlanul tűrik majd, hogy Trump az egészségügyön, azon belül is traumás agysérülések kutatására és kezelésére szánt összegeken akar spórolni.","shortLead":"A régi, puskaporos hangulatnak már nyoma sincsen az NFL és Donald Trump között, a sportliga úgy hódolt be az amerikai...","id":"20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/631ef63e-ab86-47be-9131-6987d7c8ea13.jpg","index":0,"item":"d0dba086-eb17-4822-8e2a-27a5ada7766d","keywords":null,"link":"/elet/20250515_donald-trump-nfl-amerikai-futball-koltsegvetesi-terv-egeszsegugy-agyrazkodas-fejserules-heads-up-program-kontaktsport","timestamp":"2025. május. 15. 13:02","title":"Trump szerint puhányság az agykárosodás, inkább nem is pazarolja erre a kormányzati pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936d5a3c-4c1b-45e8-a87d-4e66abea0139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hírek szerint egy 89 millió rekordot tartalmazó adatbázis szivárgott ki a Steamről, amit most eladásra kínálnak egy illegális hackerfórumon. Már a Valve is megszólalt az ügyben.","shortLead":"A hírek szerint egy 89 millió rekordot tartalmazó adatbázis szivárgott ki a Steamről, amit most eladásra kínálnak...","id":"20250515_valve-steam-adatszivargas-hirek-jelszavak-kozlemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936d5a3c-4c1b-45e8-a87d-4e66abea0139.jpg","index":0,"item":"622e3a29-bf8e-42e7-b1e7-a0ab0c1027f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_valve-steam-adatszivargas-hirek-jelszavak-kozlemeny","timestamp":"2025. május. 15. 16:33","title":"Terjedni kezdett, hogy sürgősen jelszót kell cserélni – de mi igaz a Steam adatszivárgásából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af71976b-82b7-46f6-b611-1c666fb2f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"130 éve persze még nem is Skodának hívták a céget. ","shortLead":"130 éve persze még nem is Skodának hívták a céget. ","id":"20250514_Elektromoskent-tert-vissza-a-Skoda-1899-ben-gyartott-elso-motorkerekparja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af71976b-82b7-46f6-b611-1c666fb2f3f9.jpg","index":0,"item":"8c455581-ca6f-4e44-a41f-762f6cb18fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Elektromoskent-tert-vissza-a-Skoda-1899-ben-gyartott-elso-motorkerekparja","timestamp":"2025. május. 14. 20:20","title":"Autók előtt motorok: visszatért gyökereihez a Skoda egy retrofuturista géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, a kis Alexander mit szól a nagypapa politikai tevékenységéhez.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, a kis Alexander mit szól a nagypapa politikai tevékenységéhez.","id":"20250516_Megszuletett-Donald-Trump-11-unokaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1.jpg","index":0,"item":"24c50a8a-f45d-415c-89a9-0e8a04fbb6ee","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Megszuletett-Donald-Trump-11-unokaja","timestamp":"2025. május. 16. 10:11","title":"Megszületett Donald Trump 11. unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai és ausztrál kutatók 53 ezer ember genetikai mintáit vizsgálták át, és több meglepő felfedezést tettek a kényszerbetegséggel kapcsolatban.","shortLead":"Amerikai és ausztrál kutatók 53 ezer ember genetikai mintáit vizsgálták át, és több meglepő felfedezést tettek...","id":"20250514_ocd-kenyszerbetegseg-genetikai-tenyezok-agykutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"aac46eb9-db53-4c25-bd5b-d810b0e13f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_ocd-kenyszerbetegseg-genetikai-tenyezok-agykutatas","timestamp":"2025. május. 14. 20:03","title":"Mégsem csak pszichológia: találtak 25 gént, ami növeli a kényszerbetegség kialakulásának kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","id":"20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5.jpg","index":0,"item":"aadc0afd-080b-487d-93e2-82eeb0492e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","timestamp":"2025. május. 15. 12:15","title":"Itt a milliárdos állami kurzus-akciófilm, a Sárkányok Kabul felett első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]