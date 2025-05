Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2 fogkefét, illetve egy mesterséges intelligenciával megspékelt szónikus új Oclean-modellt, mely többek közt beszélni is tud.","shortLead":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2...","id":"20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1.jpg","index":0,"item":"5f8da456-2544-448b-a74b-0b4e04ca54d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 18:00","title":"Van bármi értelme egy okosfogkefének? Szabad olcsóbbat venni belőle? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság történetében, határozott cáfolatot kaptak. A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc”, garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31.jpg","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik” Leónak is lesz-e kisugárzása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több lap is a vasárnapi román és a lengyel elnökválasztással foglalkozik, és arra keresik a választ, milyen hatása lehet annak, hogy Orbán Viktor beállt a magyarellenes szélsőjobbos román jelölt mögé.","shortLead":"Több lap is a vasárnapi román és a lengyel elnökválasztással foglalkozik, és arra keresik a választ, milyen hatása...","id":"20250518_roman-lengyel-valasztas-tetje-kulfoldi-lapszemle-simion-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3.jpg","index":0,"item":"26d03c1f-13ca-4f88-ab97-f60fafe1653e","keywords":null,"link":"/360/20250518_roman-lengyel-valasztas-tetje-kulfoldi-lapszemle-simion-orban","timestamp":"2025. május. 18. 11:42","title":"Külföldi lapok: Fájdalmas meglepetés érte az erdélyi magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A szombat este kiadott kormányrendeletek szerint megszűntek a korlátozások okai.","shortLead":"A szombat este kiadott kormányrendeletek szerint megszűntek a korlátozások okai.","id":"20250518_szaj-es-koromfajas-importtilalom-visszavonas-Gerecse-tura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"faffabe6-4cb3-44bd-ad75-8a4237dacde2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_szaj-es-koromfajas-importtilalom-visszavonas-Gerecse-tura","timestamp":"2025. május. 18. 08:53","title":"Visszavonták a száj- és körömfájás miatt elrendelt importtilalmat, megtarthatják a Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1c5204-221c-4465-b177-e0b33e3c94cc","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor magához szólította online hadait, vasárnap elindul az egész héten promózott Harcosok Klubja. A közéleti vitákat kommentszekciók sötét bugyraiban kell megnyerni, orosz mintára. ","shortLead":"Orbán Viktor magához szólította online hadait, vasárnap elindul az egész héten promózott Harcosok Klubja. A közéleti...","id":"20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1c5204-221c-4465-b177-e0b33e3c94cc.jpg","index":0,"item":"eed9dd85-3880-4d69-9272-54bfa7c83778","keywords":null,"link":"/360/20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","timestamp":"2025. május. 18. 10:32","title":"Sötétben bujkáló fideszes trollok, kommenthuszárok, és klaviatúrapankrátorok, gyülekező!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f83ac2-d88f-4297-a2d7-4b03ebf9d931","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Javában zajlik a cannes-i filmfesztivál, itt mutatták be 30 éve a mára klasszikussá vált Közönséges bűnözőket. Chazz Palminterivel, a film szereplőjével a forgatásról és a koporsóban fekvés nehézségeiről beszélgettünk, de szóba került egy gyilkosság is, amit 9 évesen látott. ","shortLead":"Javában zajlik a cannes-i filmfesztivál, itt mutatták be 30 éve a mára klasszikussá vált Közönséges bűnözőket. Chazz...","id":"20250517_Chazz-Palminteri-interju-Kozonseges-bunozok-30-eves-Bronxi-mese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f83ac2-d88f-4297-a2d7-4b03ebf9d931.jpg","index":0,"item":"bb25b36d-45ed-406d-876e-0d047d072837","keywords":null,"link":"/360/20250517_Chazz-Palminteri-interju-Kozonseges-bunozok-30-eves-Bronxi-mese","timestamp":"2025. május. 17. 18:00","title":"„Nem köptem be a gyilkost” – Chazz Palminteri a Közönséges bűnözőkről, a Bronxi meséről és egy gyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző Start menü, ami végül nem nyerte el a cég és a tesztelők tetszését.","shortLead":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző...","id":"20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"53233185-d9cb-4683-97e0-c38b8933af39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","timestamp":"2025. május. 17. 20:03","title":"Kitálalt a Microsoft: 5 Start menü, ami végül Stop menü lett a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43599e7-17ec-45f7-917b-73c27eb8f418","c_author":"Tornyos Kata","category":"gazdasag","description":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb kollégák támogatás helyett megalapozatlan előítéletekkel fogadják őket.","shortLead":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb...","id":"20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a43599e7-17ec-45f7-917b-73c27eb8f418.jpg","index":0,"item":"7a32dc5b-225a-498f-b4ee-9a76288e34c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","timestamp":"2025. május. 19. 09:00","title":"Ha ki akarnak rúgni, hát tegyék – mitől félnek a fiatalok a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]