[{"available":true,"c_guid":"7624a60a-3e66-418d-84e6-3ab78a1ccaca","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A balatoni nyár és a halevés kéz a kézben jár, ám kiirthatatlanul tartja magát, hogy az igazi „balatoni hal” a hekk. Tihanyban a magyar fajtákat próbálják előtérbe hozni, mi pedig megnéztük, hogy mivel járul hozzá a magyarok halfogyasztási kultúrájának erősítéséhez a Süllői értekezlet.","shortLead":"A balatoni nyár és a halevés kéz a kézben jár, ám kiirthatatlanul tartja magát, hogy az igazi „balatoni hal” a hekk...","id":"20250517_sulloi-ertekezlet-koltai-gabor-sho-tihany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7624a60a-3e66-418d-84e6-3ab78a1ccaca.jpg","index":0,"item":"92c37d9d-9524-48ab-b4bb-d081ac2009e0","keywords":null,"link":"/kkv/20250517_sulloi-ertekezlet-koltai-gabor-sho-tihany","timestamp":"2025. május. 17. 20:00","title":"Süllői értekezlet: nem csak a büntető névvel járul hozzá a magyar halfogyasztáshoz ez a tihanyi büfé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök „örömmel várja” a közös munkát.","shortLead":"A miniszterelnök „örömmel várja” a közös munkát.","id":"20250519_romania-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-orban-viktor-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6.jpg","index":0,"item":"61780d2c-8a7d-4834-9167-9f77c9b9ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_romania-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-orban-viktor-gratulacio","timestamp":"2025. május. 19. 17:35","title":"Orbán Viktor gratulált az új román elnöknek és örül, hogy az erdélyi magyarság egységesen lépett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74405d6-1d54-4dfb-95c2-ae6dd8b49f56","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A buszt végül rendőrök és az arra közlekedők segítségével sikerült kimenteni.","shortLead":"A buszt végül rendőrök és az arra közlekedők segítségével sikerült kimenteni.","id":"20250519_Eltevedt-buszsofor-miatt-tort-ki-vizozon-a-Keletinel-video-is-keszult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74405d6-1d54-4dfb-95c2-ae6dd8b49f56.jpg","index":0,"item":"275f3f67-fa57-452a-8fa7-89fb60b9750a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Eltevedt-buszsofor-miatt-tort-ki-vizozon-a-Keletinel-video-is-keszult","timestamp":"2025. május. 19. 07:22","title":"Eltévedt buszsofőr miatt tört ki vízözön a Keletinél – videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff160b-fb0d-4a6e-8762-cde6e2459723","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Május 20-án és 21-én is bőven lesznek forgalmi változások.","shortLead":"Május 20-án és 21-én is bőven lesznek forgalmi változások.","id":"20250519_rendorseg-turk-allamok-csucstalalkozo-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bff160b-fb0d-4a6e-8762-cde6e2459723.jpg","index":0,"item":"a359f46e-7ec4-4bec-ad5a-abb7767ecd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_rendorseg-turk-allamok-csucstalalkozo-lezaras","timestamp":"2025. május. 19. 18:49","title":"Fél Budapestet lezárják a türk csúcstalálkozó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész jövőjét jelenleg az öntudatos, antiliberális nacionalisták határozzák meg. Ezt fejti ki a német lap EU-szakértő szerkesztője.","shortLead":"Csak illúzióban ringatja magát, aki az erős, egységes és cselekvőképes EU-ról álmodik, mert olyan nincs. A földrész...","id":"20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"43a6b959-705e-4264-92a1-a71e24c77515","keywords":null,"link":"/360/20250519_Die-Welt-Orban-Viktor-EU","timestamp":"2025. május. 19. 15:01","title":"Die Welt-publicisztika: Mostantól az Orbán Viktorok diktálnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f1b90b-d32c-4da1-97aa-27a31c0cf98c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Bournemouth és a Liverpool már Kerkez Milos pontos átigazolási összegéről tárgyal Fabrizio Romano szerint, az angol bajnok pedig már ahhoz is közel van, hogy megegyezzen a magyar válogatott védőjével.","shortLead":"A Bournemouth és a Liverpool már Kerkez Milos pontos átigazolási összegéről tárgyal Fabrizio Romano szerint, az angol...","id":"20250519_Kozel-a-megallapodas-Kerkez-Milos-hamarosan-Szoboszlai-Dominik-csapattarsa-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58f1b90b-d32c-4da1-97aa-27a31c0cf98c.jpg","index":0,"item":"b6f4ff4f-d9b7-4a80-bdde-a3023b371f84","keywords":null,"link":"/sport/20250519_Kozel-a-megallapodas-Kerkez-Milos-hamarosan-Szoboszlai-Dominik-csapattarsa-lehet","timestamp":"2025. május. 19. 10:58","title":"Közel a megállapodás, Kerkez Milos hamarosan Szoboszlai Dominik csapattársa lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak érdekében, hogy csökkenjen az egészségre káros levegőszennyezés. Szerkesztett részlet az Ez nem a világ vége című könyvből.","shortLead":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak...","id":"20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1.jpg","index":0,"item":"aa20f7e1-8098-419b-8767-77c9b139a112","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","timestamp":"2025. május. 17. 19:13","title":"Így csökkenthetjük a légszennyezés mértékét mindenhol közel nullára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is, zenei influencerek és a szabad rögtönzéseket kedvelő publikum szeretete kíséri. ","shortLead":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is...","id":"20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a.jpg","index":0,"item":"1edcc74d-4bc4-4256-99b2-7eb84df6e930","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","timestamp":"2025. május. 18. 20:00","title":"Gerlóczy Zsigmond: Igyekszem a semmiből játszani, hogy ami elhagyja a kezemet, egyszeri és megismételhetetlen legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]