[{"available":true,"c_guid":"c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette a TV2 riportere, Gönczi Gábor.","shortLead":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette...","id":"20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4.jpg","index":0,"item":"5a7fda90-d083-4b56-b6ea-5cd39a0f2775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 21:45","title":"Orbán a Tényeknek: Merz kancellárral egy rövid mondatban tisztáztuk az ukrán-orosz álláspontunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump abban bízik, hogy közvetítésével létrejöhet a tűzszünet, amelyről az oroszok és az ukránok a pénteki közvetlen tárgyaláson nem tudtak megállapodni.","shortLead":"Donald Trump abban bízik, hogy közvetítésével létrejöhet a tűzszünet, amelyről az oroszok és az ukránok a pénteki...","id":"20250517_donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij-targyalas-haboru-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"1f5d054a-c579-4e56-8100-7dd14ec4420f","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij-targyalas-haboru-telefon","timestamp":"2025. május. 17. 17:56","title":"Trump hétfőn telefonon tárgyal Putyinnal és Zelenszkijjel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","shortLead":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","id":"20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8b1adc53-1f42-40c0-931e-60db094656d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 22:20","title":"Joe Bident agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből ugyancsak általa létrehozott Pallas Athéné Alapítvány a túlélésért küzd.","shortLead":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc.jpg","index":0,"item":"c4aeadc6-17a8-438b-bf4e-87c82ce3b7ca","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","timestamp":"2025. május. 19. 06:30","title":"Matolcsy új alapítványa egyelőre rejtély, de az ügy hullámai elérhetik Mészáros MBH-ját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ffc37e-188b-4d8b-9f13-4a89c3d33715","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Üzenetértékű, hogy az új pápa annak az egyházfőnek a nevét vette fel, aki miután 1878-ban a katolikus egyház fejeként új útra lépett, elfogadta a demokrácia, a kapitalizmus létét, de kiállt a kiszolgáltatottakért, lendületet adva a kereszténydemokráciának.","shortLead":"Üzenetértékű, hogy az új pápa annak az egyházfőnek a nevét vette fel, aki miután 1878-ban a katolikus egyház fejeként...","id":"20250517_hvg-xiii-leo-szemleletes-valtas-vatikan-rerum-novanum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ffc37e-188b-4d8b-9f13-4a89c3d33715.jpg","index":0,"item":"7eeb3d92-1acc-4cab-b2e5-f298647b7a6a","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-xiii-leo-szemleletes-valtas-vatikan-rerum-novanum","timestamp":"2025. május. 17. 12:15","title":"Az egyháznak együtt kell élnie a demokráciával – ki volt XIII. Leó, akinek a nevét felvette az új pápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: politikai szemfényvesztés vagy valós fenyegetés a közélet átláthatóságáról szóló törvénytervezet?","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250517_Ezert-lehet-veszelyes-az-uj-uldozesi-torveny-Elvitelre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"ce1126e8-bfc3-41f8-9d0e-af60e8544c14","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Ezert-lehet-veszelyes-az-uj-uldozesi-torveny-Elvitelre","timestamp":"2025. május. 18. 06:00","title":"Ezért lehet veszélyes az új üldözési törvény │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","shortLead":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","id":"20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2.jpg","index":0,"item":"daf6d441-0fc4-48ca-9fbc-ceb44778e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","timestamp":"2025. május. 18. 09:37","title":"Videón, ahogy a Brooklyn hídnak ütközik a mexikói haditengerészet hajója – két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","shortLead":"Az oroszok egy katonai bázisra céloztak, egy civil buszt találtak el.","id":"20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2d6a40-d9ef-4ecf-89ff-bedd0678a4d6.jpg","index":0,"item":"994d2e34-3931-43b6-a3cf-6a6996c72c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_Kilenc-ember-vesztette-eletet-Ukrajnaban-egy-orosz-legitamadasban","timestamp":"2025. május. 17. 08:10","title":"Kilenc ember vesztette életét Ukrajnában egy orosz dróntámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]