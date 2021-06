Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80cdde-2bf8-4eba-9ce6-c8ec7c546ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 07. 18:23","title":"Telex: Letartóztattak három rendőrt, mert bántalmaztak egy garázdasággal gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","shortLead":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","id":"20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e364074-fecb-4226-b484-7088eadf5c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","timestamp":"2021. június. 07. 08:50","title":"Egy helyben toporgott a forint a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","shortLead":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","id":"202122_vigantpetendert_apro_uzletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac082a4-1db9-4f44-b4e3-e945eebd894e","keywords":null,"link":"/360/202122_vigantpetendert_apro_uzletek","timestamp":"2021. június. 07. 12:30","title":"Kreatívan pótolja Vigántpetend a kormányzati elvonásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","shortLead":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","id":"20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1a313-8531-49d5-9337-6bf5584e52b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2021. június. 06. 08:10","title":"Esernyőket elő: akár zivatar is lehet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és a kambodzsaiak körében.","shortLead":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és...","id":"20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8d47b3-abb9-4ea8-8e56-ee16aa21aef9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","timestamp":"2021. június. 07. 16:09","title":"Illegálisan adták ki a ciprusi aranyútlevelek több mint felét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai lábnyomát a nullára csökkentik. Ez azonban nem egyes egyedül rajtuk múlik, hiszen a termékeiknek fogyasztóik is vannak. De vajon átháríthatják-e a vásárlókra a termék megvásárlásán keresztül a cég karbonkibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek finanszírozását? ","shortLead":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai...","id":"20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b92520-e4de-4f4d-88cb-df1e9d86bfcd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","timestamp":"2021. június. 06. 18:00","title":"Fizetne többet a benzinkúton azért, hogy az olajcég fát telepítsen a világ másik felén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden szerint az Egyesült Államoknak az erő pozíciójából kell vezetnie a világot. ","shortLead":"Biden szerint az Egyesült Államoknak az erő pozíciójából kell vezetnie a világot. ","id":"20210606_Biden_az_USA_a_demokraciakat_tamogatja_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d06a2f-5bbb-4808-88cd-f1f18cc8a365","keywords":null,"link":"/360/20210606_Biden_az_USA_a_demokraciakat_tamogatja_a_vilagban","timestamp":"2021. június. 06. 09:00","title":"Biden: az USA a demokráciákat támogatja a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","shortLead":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","id":"20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e43da-4cda-43a9-b185-7c13e22703d6","keywords":null,"link":"/sport/20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","timestamp":"2021. június. 07. 11:37","title":"Egy éve alakult, máris feljutott az első osztályba a Felcsút női focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]