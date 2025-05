Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába látogatott.","shortLead":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába...","id":"20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45.jpg","index":0,"item":"db975c7e-b541-4841-9f17-f20fb720d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","timestamp":"2025. május. 19. 12:36","title":"Kína teljes mértékben tiszteletben tartja Dánia fennhatóságát Grönland felett, de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre csak az „átláthatósági” törvény elfogadásáig van lehetőségük a tervezet szövege szerint.","shortLead":"Erre csak az „átláthatósági” törvény elfogadásáig van lehetőségük a tervezet szövege szerint.","id":"20250520_Fidesz-kulfoldi-tamogatas-hataron-tuli-magyarok-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"76543fef-d077-446c-b84c-c18c7ce40ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Fidesz-kulfoldi-tamogatas-hataron-tuli-magyarok-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 20. 07:49","title":"Bár törvényben tiltanák, a Fidesz honlapján továbbra is várják a külföldről érkező támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van lemaradva az első exitpoll-adatok szerint.","shortLead":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van...","id":"20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"42613273-8168-4b0d-9dc9-24c0da1510d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:12","title":"Nicușor Dan vezet az első exit pollok szerint a román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem Weidel, sem Simion nem tudott nyerni. És míg a Weidel melletti kiállással nagyot Orbán aligha kockáztatott saját szavazótábora körében, Simiont méltató szavai miatt nagyot bukhat az erdélyi magyarságnál. Barabás Balázs újságíróval Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem...","id":"20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9.jpg","index":0,"item":"99818d8b-3c80-42d5-9f86-ad1fd999fa69","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 16:06","title":"Orbán megint mellélőtt: besült a román szélsőjobb – Fülke a választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik a leszuggesztívebb előadók tulajdonságai? Milyen képességeket és eszközöket kell elsajátítani, hogy mi is hatásos beszédeket tarthassunk? Hogyan lehet érzelmet kiváltani a közönségből? És mit tegyünk, ha belesülünk az előadásba?","shortLead":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik...","id":"20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389.jpg","index":0,"item":"480d0b44-a492-42c5-9c30-c583b43f452a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","timestamp":"2025. május. 18. 18:31","title":"Amire biztos nem gondolna, ha beszédet kell tartania: a színeknek fontos szerep jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik legelképesztőbb összeomlás a futball történetében. De minden csak nézőpont kérdése: tizenegy hónappal ezelőtt Francesco Farioli vezetőedző álmodni sem mert volna arról, hogy az utolsó pillanatig versenyben lesznek a PSV-vel a végső sikerért. ","shortLead":"Öt fordulóval a holland bajnokság vége előtt kilencpontos előnyről bukta el a bajnoki címet az Ajax, ami az egyik...","id":"20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95562093-cabc-469c-ae97-41e842589175.jpg","index":0,"item":"e77c27b8-9d72-4d62-b997-83ee9d7747f9","keywords":null,"link":"/sport/20250519_ajax-psv-osszeomlas-foci-holland-bajnoksag","timestamp":"2025. május. 19. 19:00","title":"A történelmi összeomlás, amit sikerként is lehet értelmezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el időben a kifutópályát.","shortLead":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el...","id":"20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a.jpg","index":0,"item":"79a104f0-6b94-4e29-b365-bbcb39866263","keywords":null,"link":"/elet/20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","timestamp":"2025. május. 20. 10:11","title":"„Bocsánat, azt hittem…” – mondta a légiirányító, miután majdnem tömegkatasztrófa történt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság történetében, határozott cáfolatot kaptak. A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc”, garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31.jpg","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik” Leónak is lesz-e kisugárzása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]