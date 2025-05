Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el. Egy törvénymódosítás értelmében most visszamenőleg is megkaphatják a pénzt.","shortLead":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el...","id":"20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5.jpg","index":0,"item":"9134e023-d5da-4ba9-8350-8aa5ed226bc6","keywords":null,"link":"/sport/20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","timestamp":"2025. május. 20. 13:06","title":"Elfogadták a „lex Milákot”, a sportért felelős miniszter is odaítélheti az edzői életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","shortLead":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","id":"20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c.jpg","index":0,"item":"b5c73d4e-d161-4e5f-a68e-2b5840c2f23c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 20. 11:31","title":"Börtönt épít a Kutyapárt a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537d2218-6d09-4704-9719-49eaf4c5724a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték az európai mérnökök azt a navigációs rendszert, amely a jövőben segítheti az emberes küldetéseket a Holdon.","shortLead":"Sikeresen tesztelték az európai mérnökök azt a navigációs rendszert, amely a jövőben segítheti az emberes küldetéseket...","id":"20250520_gps-tajekozodas-helymeghatarozas-lupin-navigacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537d2218-6d09-4704-9719-49eaf4c5724a.jpg","index":0,"item":"8684afbe-8062-4784-8e65-7aafc0a282b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_gps-tajekozodas-helymeghatarozas-lupin-navigacio","timestamp":"2025. május. 20. 10:03","title":"Kiválthatja a GPS-t az újfajta navigáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a380a2ff-a8db-4848-a1f1-7b87198843df","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Takács Gergely véletlenül került a filmszakmába, de ma már olyan produkciók vizuális megjelenésén dolgozott, mint a Mentőexpedíció, a Gemini Man, vagy épp a Hunyadi. Utóbbival kapcsolatban azt mondja, neki egyetlen filmes kollégája sem rótta fel, miért vállalt munkát egy ilyen giga-költségvetésű magyar sorozatban, ugyanis „senki sem hiszi magáról, hogy ha ő kapta volna ezt a lehetőséget, akkor elutasítja”. HVG-portré.","shortLead":"Takács Gergely véletlenül került a filmszakmába, de ma már olyan produkciók vizuális megjelenésén dolgozott, mint...","id":"20250520_Takacs-Gergely-VFX-vizualiseffekt-producer-Hunyadi-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a380a2ff-a8db-4848-a1f1-7b87198843df.jpg","index":0,"item":"98f78e97-340c-41bd-88ef-0e9ddef47470","keywords":null,"link":"/360/20250520_Takacs-Gergely-VFX-vizualiseffekt-producer-Hunyadi-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 20. 19:30","title":"„Trónok harcát akartunk csinálni, de olyan csata abban sem volt, mint a Hunyadi 10. részében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","shortLead":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","id":"20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82.jpg","index":0,"item":"903d1bc6-6631-46c7-b473-75e152b72fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","timestamp":"2025. május. 21. 11:55","title":"A Szepesi család Tiborczhoz köthető cégnek adta el a balatoni ötcsillagos BalaLand Hotel részesedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","shortLead":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","id":"20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117.jpg","index":0,"item":"6d50fdca-79be-4850-9e21-9032349551b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Többször egyeztettek a rendőrséggel a nőjogi szervezetek a japán édesanya tragikus halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy hét alatt tíz évvel került közelebb Magyarország a putyini Oroszország politikai berendezkedéséhez. A pártok, civil szervezetek, gazdasági társaságok ellen is bevethető átláthatósági törvény és Orbán Viktor trollhadserege újabb eszköz, hogy a jövő évi szavazáson ne a választók akarata érvényesüljön.","shortLead":"Egy hét alatt tíz évvel került közelebb Magyarország a putyini Oroszország politikai berendezkedéséhez. A pártok, civil...","id":"20250521_Ugyeszek-irhattak-az-megfelemlitesi-torvenyt-Tilt-tur-valogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"3a6f9a03-84dd-4163-8a08-f27ec8df5471","keywords":null,"link":"/360/20250521_Ugyeszek-irhattak-az-megfelemlitesi-torvenyt-Tilt-tur-valogat","timestamp":"2025. május. 21. 06:30","title":"Ügyészek írhatták a megfélemlítési törvényt, így lett minden kiskaput bezáró büntetőeszköz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","shortLead":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","id":"20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c.jpg","index":0,"item":"1955b9be-1f74-420e-893e-cd7094213fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","timestamp":"2025. május. 20. 12:53","title":"Mussolini unokája Berlusconi egykori pártjából Salviniékhez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]