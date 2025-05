Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15ed11b0-b018-412e-9493-249a17d11afe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros VII. kerületében ütöttek rajta a rendőrök a kristállyal kereskedő férfiakra.","shortLead":"A főváros VII. kerületében ütöttek rajta a rendőrök a kristállyal kereskedő férfiakra.","id":"20250523_Ratortek-a-zsaruk-az-ajtot-a-drogdilerekre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ed11b0-b018-412e-9493-249a17d11afe.jpg","index":0,"item":"0cc4d60b-5395-4f5b-8e44-36fe4594b606","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Ratortek-a-zsaruk-az-ajtot-a-drogdilerekre","timestamp":"2025. május. 23. 10:10","title":"Rátörték a zsaruk az ajtót a drogdílerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék a formációt. Egy korábban ehhez kötött tízezer fős csoport nemrég tűnt el a Facebookról.","shortLead":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék...","id":"20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6.jpg","index":0,"item":"237ee48c-8a17-4371-b1f7-723308e864c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","timestamp":"2025. május. 21. 12:42","title":"Menczer: A Harcosok Klubját nem pénz, hanem hazaszeretet hajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli részlege nehezen talál megfelelő helyszínt rendezvényeinek, mert többen arra hivatkoznak, hogy nemkívánatosak náluk a „szélsőjobboldali eszméket” népszerűsítő események.","shortLead":"A Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, bevallottan a nyugati közvélemény befolyásolását végző agytröszt brüsszeli...","id":"20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15c7cb48-b3f4-45c6-90c8-20722109d292.jpg","index":0,"item":"2ecf593e-de2c-4507-bf4d-573efdc6b8b2","keywords":null,"link":"/360/20250523_MCC-Brusszel-szolasszabadsag-euractiv","timestamp":"2025. május. 23. 10:00","title":"Az Orbán-közeli MCC Brüsszelben megtapasztalta, milyen az, ha egy külföldről támogatott szervezet nem élvezheti a szólásszabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét. A költségvetés vitájában az ÁSZ-elnök figyelmeztetett, csak akkor teljesíthetők az előirányzatok, ha a kormány által remélt módon alakulnak a folyamatok, amikben azonban bőven van bizonytalanság.","shortLead":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét...","id":"20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"c6e48d5c-0020-4b63-ab84-3f82b21dddbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"Porrá is törhetnek a háborúellenesre keresztelt költségvetésbe vetett kormányzati remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a7810b-86c0-469b-b01c-bb9311378675","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Sóval hintené be a dicstelen múltú állami „kukaholding”, az NHKV Zrt. helyét a kormány, így a Mohu akkor sem tudná teljesíteni a törvényben foglalt felvásárlási kötelezettségét, ha akarná.","shortLead":"Sóval hintené be a dicstelen múltú állami „kukaholding”, az NHKV Zrt. helyét a kormány, így a Mohu akkor sem tudná...","id":"20250522_hvg-kukaholding-hulladekgazdalkodas-mohu-koordinalatlanul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a7810b-86c0-469b-b01c-bb9311378675.jpg","index":0,"item":"5ebe0171-1854-48b5-9082-d1541aa98de1","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-kukaholding-hulladekgazdalkodas-mohu-koordinalatlanul","timestamp":"2025. május. 22. 14:09","title":"Két éve nem teljesíti egyik fontos vállalását a Mohu, így a kormány inkább beszántja a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már kevésbé, hogy fél év után elváltak az útjaik.","shortLead":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már...","id":"20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb.jpg","index":0,"item":"9c6be397-ea0f-485b-a8b9-cdffecd2fd96","keywords":null,"link":"/sport/20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","timestamp":"2025. május. 21. 15:35","title":"„Nem volt benne több” – Djokovics elárulta, miért szakított Murray-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451b0f50-66a8-403c-b369-5961cdad55c7","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Élőhely című kiállítása mintegy 60 műtárgy – festmények, szobrok, fotók és videók – segítségével vizsgálja a természethez való viszony alakulását a 19. század végétől napjainkig. A tárlat arra keresi a választ, hogyan értelmezhető újra a természet és kultúra kapcsolata a történeti tájképfestészet és a jelenkori ökológiai válság tükrében; továbbá bemutatja, miként reagált a művészet a környezeti változásokra és hogyan vált a kérdés napjaink meghatározó témájává. Klasszikus és kortárs művészek – többek közt Mednyánszky László, Alan Sonfist, vagy Gosztola Kitti és Kaszás Tamás – munkái révén a látogatók szembesülhetnek a természet átalakulásával és saját felelősségükkel bolygónk jövőjével kapcsolatban. A kiállítás kurátorai: Harangozó Katalin, Major Sára, Petrányi Zsolt és Tarr Linda Alexandra – közülük Petrányi Zsoltot kérdeztük a munkáról.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Élőhely című kiállítása mintegy 60 műtárgy – festmények, szobrok, fotók és videók –...","id":"20250521_A-mu-Petranyi-Zsolt-interju-Magyar-Nemzeti-Galeria-Elohely-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451b0f50-66a8-403c-b369-5961cdad55c7.jpg","index":0,"item":"75a06625-d2c4-4ab4-a530-3b3e66125527","keywords":null,"link":"/360/20250521_A-mu-Petranyi-Zsolt-interju-Magyar-Nemzeti-Galeria-Elohely-kiallitas","timestamp":"2025. május. 21. 15:35","title":"A romantika tájképeitől az ökológiai videójátékokig – raktáraiból is elővarázsolt kincseket a Nemzeti Galéria az Élőhely című tárlathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]