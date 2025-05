Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja...","id":"20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992.jpg","index":0,"item":"406401ae-9b84-4573-bd05-f263d58a0445","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","timestamp":"2025. május. 21. 13:40","title":"Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53574a64-33b9-4c12-9b8a-d095ee077894","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A populista szélsőség térhódításától tartó Európa megkönnyebbülésére nem sikerült megnyernie a román elnökválasztást George Simionnak, mert Nicusor Dan bukaresti főpolgármester utcahossznyi hátrányt fordított tömbháznyi előnyre. Hogyan állt össze az eredmény, és mi várható ezután? ","shortLead":"A populista szélsőség térhódításától tartó Európa megkönnyebbülésére nem sikerült megnyernie a román elnökválasztást...","id":"20250522_hvg-ketteszakadt-romania-elnokvalasztas-dan-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53574a64-33b9-4c12-9b8a-d095ee077894.jpg","index":0,"item":"b137a5a2-4eea-4fc9-b39f-39506b02ac96","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-ketteszakadt-romania-elnokvalasztas-dan-simion","timestamp":"2025. május. 22. 12:34","title":"Kettészakadt Románia az elnökválasztáson, de lesz valaha összeborulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Politikusok és katonai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország 2029-ben megtámadhatja Európát – a Die Zeit megkérdezte, honnan tudják ezt ilyen pontosan. Hitlernek figyelmeztetésül kell szolgálnia a mai konzervatívok számára, mondta Manfred Weber a Politicónak. Joschka Fischer volt német külügyminiszter szerint Európának szabad, szuverén hatalomként kell egyesülnie, ha nem akar beszorulni a birodalmi, agresszív Oroszország, illetve megbízhatatlan Amerika közé. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Politikusok és katonai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország 2029-ben megtámadhatja Európát – a Die Zeit...","id":"20250523_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"5b37f42f-d3d4-44af-8071-37b9b6712134","keywords":null,"link":"/360/20250523_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 23. 11:20","title":"Jönnek az oroszok 2029-ben? Talán – így látja a német hadsereg egyetemének professzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d37b6f-9c58-4dcf-a505-1650da141451","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök a konnektivitást és a magyar–kínai kapcsolatok erősségének fontosságát hangsúlyozta.","shortLead":"A miniszterelnök a konnektivitást és a magyar–kínai kapcsolatok erősségének fontosságát hangsúlyozta.","id":"20250523_Orban-Viktor-a-Kinai-Kommunista-Part-titkaraval-targyalt-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d37b6f-9c58-4dcf-a505-1650da141451.jpg","index":0,"item":"8262ad6f-a560-4863-aa61-228282e1e538","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Orban-Viktor-a-Kinai-Kommunista-Part-titkaraval-targyalt-Budapesten","timestamp":"2025. május. 23. 11:43","title":"Orbán a Kínai Kommunista Párt titkárával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá...","id":"20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"e652c8ea-94cc-458e-bb94-da0597f079be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","timestamp":"2025. május. 21. 19:03","title":"Ellephetik az agyát a mikroműanyagok, ha ilyen ételeket fogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos, ám adatvédelmi szempontból kissé aggasztó új funkciót mutatott be a Google: a Gmail képes lesz a korábbi tevékenységei mentén, az ön stílusában választ fogalmazni egy e-mailre.","shortLead":"Hasznos, ám adatvédelmi szempontból kissé aggasztó új funkciót mutatott be a Google: a Gmail képes lesz a korábbi...","id":"20250521_google-gemini-gmail-automatikus-valaszok-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"7a89bcfb-10ad-4ec1-8466-407e80222208","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-gemini-gmail-automatikus-valaszok-email","timestamp":"2025. május. 21. 15:03","title":"Ön helyett válaszolja meg a leveleit a Gmail, ha ezt bekapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30ee661-7a2c-4025-8eff-24a5a8383995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jobb emésztés, szebb bőr, javuló közérzet – az interneten elkezdett terjedni, hogy varázslatos hatása van, ha egy teáskanál olívaolajjal indítjuk a napot. De mi ebből az igazság?","shortLead":"Jobb emésztés, szebb bőr, javuló közérzet – az interneten elkezdett terjedni, hogy varázslatos hatása van, ha...","id":"20250522_olivaolaj-reggel-hatasa-emesztes-fogyas-reflux","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b30ee661-7a2c-4025-8eff-24a5a8383995.jpg","index":0,"item":"5c45601b-21d7-40b8-b80b-96752125ad3a","keywords":null,"link":"/elet/20250522_olivaolaj-reggel-hatasa-emesztes-fogyas-reflux","timestamp":"2025. május. 22. 04:31","title":"Érdemes egy kanál olívaolajjal indítani a napot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]