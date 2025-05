Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a62f2fc5-014d-45e1-8d08-6914c5911c9d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi 2001 óta nem is vezethetne, de ez nem tarotta vissza. ","shortLead":"A férfi 2001 óta nem is vezethetne, de ez nem tarotta vissza. ","id":"20250523_24-eve-nem-ivezethetne-ittas-baleset-gyori-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62f2fc5-014d-45e1-8d08-6914c5911c9d.jpg","index":0,"item":"6d1df109-568c-4527-8df2-76e012f2da3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_24-eve-nem-ivezethetne-ittas-baleset-gyori-autos","timestamp":"2025. május. 23. 10:34","title":"24 éve végleg eltiltották a vezetéstől, ittasan mégis több balesetet is okozott egy győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor képernyőn néznek mesét – bizonyították amerikai kutatók.","shortLead":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor...","id":"20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39.jpg","index":0,"item":"152825a9-f4a5-42ea-8a33-03474c08a1c3","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","timestamp":"2025. május. 23. 16:15","title":"Mi történik pontosan a gyerekben, amikor képernyőt bámul – és amikor könyvet olvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokzatos kötvénykibocsátás, osztalékfizetés helyett eladósodás, Száraz István és Mészáros Lőrinc bankja is felbukkan a történetben.","shortLead":"Titokzatos kötvénykibocsátás, osztalékfizetés helyett eladósodás, Száraz István és Mészáros Lőrinc bankja is felbukkan...","id":"20250523_Rejtelyes-50-milliardos-tetel-bukkant-fel-Matolcsy-Adam-baratai-koreben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9.jpg","index":0,"item":"5cfb44d0-da5c-401a-a245-da09e95a6fbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Rejtelyes-50-milliardos-tetel-bukkant-fel-Matolcsy-Adam-baratai-koreben","timestamp":"2025. május. 23. 08:58","title":"Rejtélyes, 50 milliárdos tétel bukkant fel Matolcsy Ádám barátai körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné felhívni a világ figyelmét.","shortLead":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné...","id":"20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e.jpg","index":0,"item":"aff632e6-6696-42ab-862d-084a66992297","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","timestamp":"2025. május. 23. 09:51","title":"Vilmos herceg új dokumentumfilm-sorozata a világ egyik legveszélyesebb foglalkozását mutatja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","id":"20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"4767544a-429b-4ae5-b7fd-13ccf0b3444a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","timestamp":"2025. május. 23. 17:03","title":"Szijjártó Péter a Trump által belengetett újabb vámokról: Brüsszel alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén tízéves múzeum koncertekkel, könyvbemutatóval és interaktív békeperformansszal is készül.","shortLead":"Az idén tízéves múzeum koncertekkel, könyvbemutatóval és interaktív békeperformansszal is készül.","id":"20250523_A-gombafejuek-fodraszaval-unnepli-10-szuletesnapjat-az-egri-Beatles-Muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd.jpg","index":0,"item":"9a29edf3-e8b7-47ad-9943-be54c605aa72","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_A-gombafejuek-fodraszaval-unnepli-10-szuletesnapjat-az-egri-Beatles-Muzeum","timestamp":"2025. május. 23. 13:29","title":"A gombafejűek fodrászával ünnepli születésnapját az egri Beatles Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta Texasban már a negyedik olyan napelemfarmmal kötött megállapodást, amely zöldenergiát szolgáltat majd a vállalatnak. Várhatóan 15-20 éven át.","shortLead":"A Meta Texasban már a negyedik olyan napelemfarmmal kötött megállapodást, amely zöldenergiát szolgáltat majd...","id":"20250523_meta-napelem-zoldenergia-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb.jpg","index":0,"item":"18c05817-99dc-4c4d-a477-9fde4088646d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_meta-napelem-zoldenergia-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 23. 18:03","title":"Újabb napelemfarmokra csapott le a Meta, hogy működjön a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]