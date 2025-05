Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már megtagadta ezt, felsőbb utasításra hivatkozva.","shortLead":"Hétfőn még átadhatták a tiszások néhány gyermekotthonban az ajándékaikat, kedden a csepeli intézmény vezetője már...","id":"20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"669ae6de-54c3-4626-aac0-78ee944ab8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Magyar-szerint-ismet-akadalyozza-a-hatalom-hogy-megajandekozzak-a-gyermekotthonok-lakoit","timestamp":"2025. május. 27. 13:40","title":"Magyar Péter szerint ismét akadályozza a hatalom, hogy ajándékot vigyenek a gyermekotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó teremben. A kormány a kemény kritikákra szinte nem is reagált, szerintük minden rendben a javaslattal. Magyarország pedig „szuverén demokratikus jogállam, ezt bizonyítja az elmúlt 15 éves működés”.","shortLead":"„Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a parlament Igazságügyi Bizottságának helyet adó...","id":"20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1fc153-35a3-4f12-9bf8-469e472e2123.jpg","index":0,"item":"92f99dea-f3cd-468f-87aa-d7fd2ab9ca68","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_atlathatosagi-torveny-parlament-igazsagugyi-bizottsag-vita-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:02","title":"Ócska diktatúra vagy szuverén jogállam – civilek is akcióztak az ellehetetlenítési törvény bizottsági vitáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság túl energiaintenzív. Javítani kellene a termelékenységet, ehhez az élelmiszeripart, a gyógyszergyártást és a turizmust kellene a gazdaságfejlesztés fókuszába helyezni. A 15 éve kormányzó Fidesz gazdasági minisztere egy konferencián felmondta a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos fő külső kritikákat.","shortLead":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság...","id":"20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"744e3c12-f6a7-4543-872a-413290943000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","timestamp":"2025. május. 26. 11:45","title":"Nagy Márton úgy kritizálta a gazdaságpolitikát, mintha ellenzékben lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bf1596-4c68-4a3d-990d-39f279dc4297","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erősen korhatáros dalszöveggel jelent meg a csaknem harmincéves punkegyüttes, a Bankrupt új dala Zebra címmel, Harcosok Klubja-utalásokkal, Orbán Viktort Kim Dzsongun spanjának nevezve.","shortLead":"Erősen korhatáros dalszöveggel jelent meg a csaknem harmincéves punkegyüttes, a Bankrupt új dala Zebra címmel, Harcosok...","id":"20250526_bankrupt-zebra-ner-kritika-punkegyuttes-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bf1596-4c68-4a3d-990d-39f279dc4297.jpg","index":0,"item":"b4f5fae3-5c5e-4ffc-896e-f6f89b7556c9","keywords":null,"link":"/elet/20250526_bankrupt-zebra-ner-kritika-punkegyuttes-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 26. 14:03","title":"„A császár új ruhája csíkos lesz nemsokára” – Szókimondó dallal kritizálják a NER-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői olyan küldetést kapnak, mintha hittérítők volnának. Kövesdi Veronika és Metz Rudolf Tamás elemzése Orbán Viktor legújabb kampányeszközéről.","shortLead":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői...","id":"20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1.jpg","index":0,"item":"d9e616e5-f641-4771-989a-704965ae2011","keywords":null,"link":"/360/20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 26. 15:30","title":"Harcosok Klubja, a szektás logikára épülő politikai megachurch ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film szereplői közül.","shortLead":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film...","id":"20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6.jpg","index":0,"item":"4d4033d6-33a3-4bf3-b8f0-792f7732b003","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","timestamp":"2025. május. 26. 16:18","title":"Megvan, mikor jön Az ördög Pradát visel folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","shortLead":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","id":"20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"f06a85e8-636e-4063-95fc-3b5b452d5923","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","timestamp":"2025. május. 27. 19:16","title":"Nyolc embert azonosított Magyar Péter nagyváradi ellentüntetői között Viastein-dolgozóként a 444","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","shortLead":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","id":"20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73.jpg","index":0,"item":"81af70a1-94f1-473d-b9a7-e5b5131c542d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","timestamp":"2025. május. 27. 09:25","title":"Veszedelmes mobiltokokra figyelmeztet a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]