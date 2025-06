Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy profit, a 7 milliárdos osztalék máshonnan, a kaszinóbizniszből folyt be. Habony brit cégének tavalyi gazdálkodása egyelőre nem ismert.","shortLead":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy...","id":"20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a.jpg","index":0,"item":"d5084b56-35e7-4765-a5d9-5690d565da5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","timestamp":"2025. június. 02. 12:01","title":"Hiába van két vagyonkezelő cége Habony Árpádnak, most egyikre sem lehet túl büszke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2637425a-6d91-438c-8c9c-1c0ca1ffeb00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz és ukrán küldöttség ma ülne tárgyalóasztalhoz Isztambulban. ","shortLead":"Az orosz és ukrán küldöttség ma ülne tárgyalóasztalhoz Isztambulban. ","id":"20250602_Beketargyalasok-elott-ket-gyermek-megserult-tobben-meghaltak-a-legujabb-orosz-tamadasokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2637425a-6d91-438c-8c9c-1c0ca1ffeb00.jpg","index":0,"item":"1ccd9ea3-ea8d-4425-9847-d00f31673292","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Beketargyalasok-elott-ket-gyermek-megserult-tobben-meghaltak-a-legujabb-orosz-tamadasokban","timestamp":"2025. június. 02. 09:02","title":"Béketárgyalások előtt: két gyermek megsérült, többen meghaltak a legújabb orosz támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de a Belügyminisztérium jelezte, hogy nem tárgyal zsarolókkal.","shortLead":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de...","id":"20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6.jpg","index":0,"item":"db37601e-4315-48e9-b1da-a8313eb6ed8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 19:49","title":"Hackertámadás érte az Oktatási Hivatalt, több százezer, az érettségivel kapcsolatos adatot másoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének köszönhető, hogy az elkövető menekülni kényszerült, őt végül a Fővám téren fogták el.","shortLead":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének...","id":"20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"098f7b19-454c-4b9f-95b8-3dcffd90076d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 14:08","title":"Kalapáccsal támadtak Jeszenszky Gézára, koponyaműtétet kellett végrehajtani rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","shortLead":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","id":"20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a.jpg","index":0,"item":"5269f1c7-47e9-4bce-a5ba-d6dd9d9ea52f","keywords":null,"link":"/elet/20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","timestamp":"2025. június. 03. 16:27","title":"Különös orrú antilopok inváziója miatt fordultak Putyinhoz a szaratovi parasztok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","shortLead":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","id":"20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85.jpg","index":0,"item":"bcefdd7f-79f7-469e-b88e-cd1a09f7c539","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","timestamp":"2025. június. 02. 10:23","title":"Magyar rendszámmal bukkant fel a világ legdrágább autója Monacóban – de nem az, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel ingyenesen lehet néhány másodperces klipeket készíteni.","shortLead":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel...","id":"20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b.jpg","index":0,"item":"4b4d9e28-b04c-43f0-b66d-ad6c43984d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","timestamp":"2025. június. 03. 10:03","title":"Videógenerátort kapott a Microsoft internetes keresője, a Bing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]