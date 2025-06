Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ellehetetlenítési törvényről, vagyonának gyarapodásáról és a luxizásról is kérdezte az ország leggazdagabb emberét a portál.","shortLead":"Az ellehetetlenítési törvényről, vagyonának gyarapodásáról és a luxizásról is kérdezte az ország leggazdagabb emberét...","id":"20250601_Meszaros-Lorinc-munchen-444","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"24771204-0e62-402e-a8c7-482a1077137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Meszaros-Lorinc-munchen-444","timestamp":"2025. június. 01. 10:44","title":"Mészáros Lőrinc a 444-nek: „Maguk propagandisták, úgyhogy húzzanak haza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","shortLead":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","id":"20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee.jpg","index":0,"item":"e21cbfe0-aba4-4f63-b740-2396460a2a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","timestamp":"2025. június. 02. 07:17","title":"Porig égett egy F1-motoros utcai hiperautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb ki kelljen fizetnie a rákosrendezői telek árának újabb, 18 milliárdos részletét. A kormányzati kiemeltté nyilvánítás rosszkor jött.","shortLead":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb...","id":"20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"5f8c2195-a8ac-43c2-832a-0a69464e851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","timestamp":"2025. május. 31. 16:10","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány Rákosrendezőt, ami újabb 18 milliárdos fizetnivaló a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható a színházaktól: mindenféle shakespeare-i metafora nélkül arról szól, milyen lesz az ország hat év múlva, ha akkor még mindig Orbán Viktor és a Fidesz lesz hatalmon.","shortLead":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható...","id":"20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37.jpg","index":0,"item":"012d8060-c575-4be4-903a-c5a18a9cc6a5","keywords":null,"link":"/elet/20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","timestamp":"2025. június. 01. 20:00","title":"„Nem kellett volna annyi színdarabot csinálni a Viktorról!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","shortLead":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","id":"20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664.jpg","index":0,"item":"93fab72c-a8ce-4ff1-9901-84746ca98042","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","timestamp":"2025. május. 31. 15:15","title":"Az államfő hajóskapitányhoz hasonlította Orbánt születésnapi köszöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","shortLead":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","id":"20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198.jpg","index":0,"item":"28e222bc-60e9-4275-8418-b55a95d2c81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","timestamp":"2025. június. 02. 07:10","title":"Kína szerint az Egyesült Államok aláássa a genfi kereskedelmi tárgyalásokon elért konszenzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal a hasonló site-októl. De persze volt egy fontos különbség: a felület mögött egy titkos bejelentkezési oldal bújt meg.","shortLead":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal...","id":"20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"1fd912b0-5370-45a1-b405-d6a1f3c02677","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","timestamp":"2025. június. 01. 08:03","title":"Ezen a nyilvános weboldalon tartotta kapcsolatot a CIA a kémjeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a20a2-d3cb-44ed-a7ae-3cf5d8373a53","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint százra teszik a sebesültek számát.","shortLead":"Több mint százra teszik a sebesültek számát.","id":"20250601_Tobb-tucat-halott-egy-gazai-segelykozpont-elleni-tamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367a20a2-d3cb-44ed-a7ae-3cf5d8373a53.jpg","index":0,"item":"ae1de74b-d954-4b02-a70f-b290e86070f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Tobb-tucat-halott-egy-gazai-segelykozpont-elleni-tamadasban","timestamp":"2025. június. 01. 09:31","title":"Több tucat halott egy gázai segélyközpont elleni támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]