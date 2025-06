Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","shortLead":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","id":"20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e.jpg","index":0,"item":"6f06c4e3-b37e-4d2a-9a97-45beb11af6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","timestamp":"2025. június. 02. 08:10","title":"Magyar lajstromjelű luxusgéppel bővült a NER kedvenc repülős cégének flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet kapja. ","shortLead":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet...","id":"20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"32e91577-03ef-4215-8e34-c6b7ada4ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","timestamp":"2025. június. 02. 14:03","title":"Riválist kap a Messenger, a Signal és a többi üzenetküldő – jöhet, amit Elon Musk évek óta emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","shortLead":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","id":"20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74.jpg","index":0,"item":"f10da5a5-751d-4ab6-b3ae-62bf009f4669","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","timestamp":"2025. június. 02. 08:35","title":"Emilia Clarke az Operaházban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. ","shortLead":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland...","id":"20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1.jpg","index":0,"item":"77471b25-56b4-4909-9fd1-c918af4764b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"Nem kell az Adriáig utazni a mediterrán hangulatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Alapvetően pozitívnak tekinthető az, amit az önkéntes nyugdíjpénztáraknál lehet látni. Folyamatosan emelkedik a tagok száma és átlagos befizetése is. A 2025 első negyedévében látott 12 ezer forintos átlagos havi tagi befizetésből azonban nem fog összejönni semmi a nyugdíjas évekre. Sőt, ez az összeg reál értelemben elmarad a 2020-as átlagos tagi befizetések szintjétől is.","shortLead":"Alapvetően pozitívnak tekinthető az, amit az önkéntes nyugdíjpénztáraknál lehet látni. Folyamatosan emelkedik a tagok...","id":"20250602_Atlagosan-havi-12-ezer-Ft-ot-fizettek-be-a-tagok-az-ONYP-szamlajukra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"e926ab0b-8852-42aa-a0fd-7cdec92a6842","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Atlagosan-havi-12-ezer-Ft-ot-fizettek-be-a-tagok-az-ONYP-szamlajukra","timestamp":"2025. június. 02. 11:08","title":"Csalódottak lesznek azok a nyugdíjasok, akik most az átlagos havi összeget fizetik be az önkéntes pénztárakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c583ea2a-8861-4cf8-832b-eb54180bbecb","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A gyártási és logisztikai szektorban az ipar 4.0 fejlődése elképesztő tempót diktál. Sok vállalat számára ugyanakkor továbbra is kihívás, hogy megtalálja azokat a fejlesztéseket, amelyek gyors eredményt hozhatnak. Az autonóm mobilrobotok (AMR-ek) bevezetése intralogisztikai környezetben a klasszikus példája annak, hogy miként lehet látványos hatást elérni, gyorsan és alacsony kockázattal, a digitális érettség bármely szintjén.","shortLead":"A gyártási és logisztikai szektorban az ipar 4.0 fejlődése elképesztő tempót diktál. Sok vállalat számára ugyanakkor...","id":"20250509_sikerek-az-intralogisztikaban-amr-megoldasok-4ig-it","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c583ea2a-8861-4cf8-832b-eb54180bbecb.jpg","index":0,"item":"cae9fb8b-ffd4-415e-be87-497f5de7e449","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250509_sikerek-az-intralogisztikaban-amr-megoldasok-4ig-it","timestamp":"2025. június. 02. 11:30","title":"Kilőtt a logisztikai szektor: így pörgeti fel az automatizálás a folyamatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rosszul sikerült szezon mellett túl drágának is találják őket, ezért küldhetik el a két játékost, azonban erről állítólag még sem ők, sem az ügynökeik nem tudnak, a megbeszélésekre ugyanis csak a héten kerül sor.","shortLead":"A rosszul sikerült szezon mellett túl drágának is találják őket, ezért küldhetik el a két játékost, azonban erről...","id":"20250602_Bild-Orban-Gulacsi-rb-leipzig-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64.jpg","index":0,"item":"c0c2d733-476f-40c5-b0f7-9b942ec0ed56","keywords":null,"link":"/sport/20250602_Bild-Orban-Gulacsi-rb-leipzig-tavozas","timestamp":"2025. június. 02. 12:28","title":"Bild: Orbán és Gulácsi is új klub után nézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer, amelynek alapját a DeepSeek mesterséges intelligenciája adja.","shortLead":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer...","id":"20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"6535ed02-fc50-4aec-9022-5ce4292e70f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","timestamp":"2025. június. 01. 10:03","title":"Az eddig 48 óra alatt meghozott katonai döntéseket 48 mp alatt lépi meg DeepSeek parancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]