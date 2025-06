Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"127efe11-4936-471d-83ef-51f0481fbfac","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A cél, hogy pácienseim időskora ne betegségben, hanem egészséges kiteljesedésben teljen – mondja Bana Richárd, aki egy kistelepülés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Székely háziorvosaként alkalmazza a legmodernebb, több tudományterületet ötvöző longevity módszereket. Állítja: minél többet tudunk az egészséges életmódról, annál olcsóbb megvalósítani.","shortLead":"A cél, hogy pácienseim időskora ne betegségben, hanem egészséges kiteljesedésben teljen – mondja Bana Richárd, aki...","id":"20250603_hvg-bana-richard-haziorvos-longevity-hosszu-elet-lelassitott-oregedes-szabolcs-szekely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127efe11-4936-471d-83ef-51f0481fbfac.jpg","index":0,"item":"7fadd2fe-599a-407b-80d0-e1b7f9c191b4","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-bana-richard-haziorvos-longevity-hosszu-elet-lelassitott-oregedes-szabolcs-szekely","timestamp":"2025. június. 03. 09:24","title":"Nem kerül vagyonokba az öregedés lassítása, egy szabolcsi háziorvos a falujában alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással és a „cigánybűnözés” felemlegetésével reagált.","shortLead":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással...","id":"20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd.jpg","index":0,"item":"bb8caea1-f9ad-40dd-9056-964bfad11bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","timestamp":"2025. június. 03. 19:27","title":"Lázár János: Amikor a cigányságnak nem volt munkája, akkor érdekes módon magasabb volt a bűnözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","shortLead":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","id":"20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d.jpg","index":0,"item":"7fb8d141-99c4-40b0-baaa-490093666d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","timestamp":"2025. június. 03. 15:08","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki eutanáziakabinba zárva segített a halálba egy nőt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d8363-e04d-4b6d-80cd-2d109f8467ae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország Kínától kapott lézerfegyvert vonultathat fel a fronton, hogy elejét vegye az ukrán dróntámadásnak.","shortLead":"Oroszország Kínától kapott lézerfegyvert vonultathat fel a fronton, hogy elejét vegye az ukrán dróntámadásnak.","id":"20250602_kina-lezerfegyver-dron-legvedelem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/771d8363-e04d-4b6d-80cd-2d109f8467ae.jpg","index":0,"item":"68fd4883-e362-471f-b384-da7badaa9c7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_kina-lezerfegyver-dron-legvedelem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. június. 02. 15:33","title":"Kínai lézerfegyverrel lőheti le az ukrán drónokat Moszkva – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több jelzés is érkezett, hogy gyanúsan viselkedik fiatal lányokkal. Egyik munkahelyén fegyelmi eljárás is indult ellene. ","shortLead":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több...","id":"20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"6f5743a9-8cd3-40ac-ab20-7d00ed33f160","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","timestamp":"2025. június. 02. 13:43","title":"444: Volt felettese nem javasolta, hogy J. Pétert kinevezzék a Szőlő utcai javítóintézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62afaab-6df5-4e22-b710-f7867002c62c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung válhat a Perplexity AI legnagyobb befektetőjévé. És akkor már fel is turbózza telefonjait az amerikai mesterséges intelligenciás platform képességeivel.","shortLead":"A Samsung válhat a Perplexity AI legnagyobb befektetőjévé. És akkor már fel is turbózza telefonjait az amerikai...","id":"20250603_samsung-galaxy-okostelefonok-mesterseges-intelligencia-perplexity-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62afaab-6df5-4e22-b710-f7867002c62c.jpg","index":0,"item":"7c48d0ff-1708-488b-901c-a5fabb5c2b9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_samsung-galaxy-okostelefonok-mesterseges-intelligencia-perplexity-befektetes","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, ezt a változást észre fogja venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","shortLead":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","id":"20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e.jpg","index":0,"item":"34871a8b-b5e9-426a-a16f-8dfae927431e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Itt az új Xbox-funkció, ami bármilyen kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]