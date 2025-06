Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","shortLead":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","id":"20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a.jpg","index":0,"item":"4732aa53-871b-4d64-b882-df7a12ad2ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","timestamp":"2025. június. 10. 10:30","title":"Újabb komoly orosz dróntámadás érte Ukrajnát, egy szülészetet is eltaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","shortLead":"Vastag télikabát kellett annak, aki hajnalban a Bükk-fennsíknál járt.","id":"20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2182fbb-8cdb-4547-b255-f47396e37ae6.jpg","index":0,"item":"917b4508-6d9f-4812-b836-7089f9870d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_A-nyari-idoszakok-eddigi-legalacsonyabb-homersekletet-mertek-hajnalban-a-Bukk-fennsikon","timestamp":"2025. június. 10. 11:00","title":"Rekordhideget, –8 fokot mértek hajnalban a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először fordul elő az is, hogy novelláskötetért adnak Nemzetközi Booker-díjat. Ezt az elismerést olyan műért lehet megkapni, amely angol nyelven is megjelent. Mushtaq novelláinak főszereplői Karnataka állambeli, nehéz sorsú muszlim nők. Szeretettel Indiából sorozatunk írása.","shortLead":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először...","id":"20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5.jpg","index":0,"item":"79f18a28-247e-4fc6-9892-3c817e21e6de","keywords":null,"link":"/360/20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"„Mire jobban körülnéztem, már hat gyerekem volt” – először kapott Nemzetközi Booker-díjat egy eredetileg kannada nyelven írt könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","shortLead":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","id":"20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"18a8b71d-ea62-4432-a47a-ba43f2232630","keywords":null,"link":"/elet/20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","timestamp":"2025. június. 11. 09:16","title":"Íme két pofonegyszerű módszer, hogy visszanyerjük az irányítást a figyelmünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési köre, és amíg kiderült, hogy Brüsszel felfüggeszti a túlzottdeficit-eljárást. Az államadósság-kezelő ezermilliárd forinttal növeli a devizatartozást – ha már az infláció miatt úgysem lehet engedni a forint leértékelődését.","shortLead":"A kormány az idei költségvetési hiányt is elengedi. A bejelentéssel csak addig vártak, amíg lement a nagy nemzetközi...","id":"20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"2e5deb2d-41ce-4836-8ad1-92c6cf9f76de","keywords":null,"link":"/360/20250611_koltsegvetes-2025-koltsegvetesi-hiany-noveles-deviza-brusszelezes-euro-forint-arfolyam","timestamp":"2025. június. 11. 06:30","title":"Az ipari brüsszelezés közben a kormány bevezeti az eurót – saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. 27 könyvajánlónkból ez az utolsó kilenc.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c.jpg","index":0,"item":"99d28ac4-9efc-4c42-a301-eab1d4946dec","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","timestamp":"2025. június. 09. 18:30","title":"„Az írás tíz százalékban ihlet, a maradék kilencven izzadság” – könyvheti HVG-mustra, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","id":"20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"f5938db6-de6b-4b53-b7c8-cb50015011e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 13:27","title":"Orbán azt állította a Harcosok Klubjában, hogy Magyar drogozik, válaszul a Tisza elnöke közölte, hogy bármikor elmegy drogtesztre, ha jön Rogán, Deutsch, Szájer és Habony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép. A szuperkomputer küldetése, hogy számos tudományos területen felgyorsítsa a kutatásokat.","shortLead":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép...","id":"20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad.jpg","index":0,"item":"1abcc23c-cf36-48d1-b691-5244b24e1e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Nem semmi nevek álltak össze, tőlük jön az új szuperszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]