Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","shortLead":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","id":"20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4.jpg","index":0,"item":"9ea54ee3-87e6-43c3-a7d5-356a262ca117","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 17:26","title":"Franciaországban több ezren tüntettek Orbán és a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú italok már alig hasonlítanak egymásra. Az igazán hozzáértők már az illatuk alapján is helyesen osztályozzák e nedűket, azonban kiderült, hogy a mesterséges intelligencia még ezen a területen is ügyesebb lehet az embernél.","shortLead":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú...","id":"20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014.jpg","index":0,"item":"02655705-f8ae-4adb-aa59-841bdf6147b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"Nem iszik szombat esténként whiskyt, mégis jobban ért hozzá az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","shortLead":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","id":"20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871.jpg","index":0,"item":"3a274bd1-7913-4f5a-90b9-850ed6b77767","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","timestamp":"2025. június. 11. 07:46","title":"A „Dicsőség Oroszországnak” feliratot vésték a fogságban egy ukrán katona hasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. Jelenleg legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi előnnyel kecsegtet.","shortLead":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai...","id":"20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a.jpg","index":0,"item":"3b97221e-0b20-4990-9e40-8bc4de3bc6ee","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","timestamp":"2025. június. 10. 11:45","title":"100 százalékosnak ígért Aranykupolát vonnak az USA fölé: mit fog tudni, miért nehéz megcsinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) tulajdonosi jogait a szülővárosában csaknem 70 milliárd forintból felépített autóipari tesztpálya, a ZalaZone felett. Bár az uniós elvárások miatt Palkovics László tavaly októberben lemondott a kuratóriumi elnöki posztról, a kormány most egy újabbat kreált. A jelenleg a mesterségesintelligencia-fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról is beszélt a HVG-nek adott interjúban, hogy a kormány „brüsszelező” politikája mellett miként vennének igénybe uniós támogatásokat.","shortLead":"A volt innovációs miniszternek várhatóan egy évig sem kell elviselnie, hogy nem ő gyakorolja a közérdekű vagyonkezelő...","id":"20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07364e43-c31f-4539-a367-34a6835d7080.jpg","index":0,"item":"c18dc2c5-5312-4a02-ab78-c5343d97bf8d","keywords":null,"link":"/360/20250610_Palkovics-Laszlo-ZalaZone-autoipari-tesztpalya-interju","timestamp":"2025. június. 10. 06:30","title":"Palkovics László újabb kinevezés előtt: „Valószínűleg az átlagnál jobban elboldogulok a tesztpálya irányításával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","shortLead":"A gép Lyonba tartott 143 emberrel a fedélzeten, sérülés nem történt.","id":"20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac.jpg","index":0,"item":"b9f1800d-a93f-4b01-bccf-cd5e4b83245c","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Fustot-erzekelte-kenyszerleszallast-hajtott-vegre-egy-Budapestrol-indult-repulo","timestamp":"2025. június. 09. 19:22","title":"Füstöt érzékeltek, kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestről indult repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már nem is az övé, más pedig nem is annyira drága, mint amilyennek látszik.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már...","id":"20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609.jpg","index":0,"item":"e7efda7e-6680-4566-a297-c141a91dd027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Évtizedek óta nem látott festményt vettek észre Lázár Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]