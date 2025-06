Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik belőle: a vendég, a pénztárca és a szakács. A költségek növekedését a vendégek egyre kevésbé képesek megfizetni, javulásra pedig nincs kilátás.","shortLead":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik...","id":"20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb.jpg","index":0,"item":"0248857a-4ad8-43ae-bfb2-05cb2dd82412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","timestamp":"2025. június. 11. 14:07","title":"Tíz év alatt eltűnt a vendéglátóhelyek negyede Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő szavazások eredményeit.","shortLead":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő...","id":"20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216.jpg","index":0,"item":"9a9b6419-dfee-47ed-8299-95c357042a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","timestamp":"2025. június. 11. 15:58","title":"Parlament: alkotmányos jog lett a készpénzhasználat, az MNB nem hozhat létre alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Április elején kezdődött utoljára 3-assal az euró árfolyama, akkor sem tartott sokáig.","shortLead":"Április elején kezdődött utoljára 3-assal az euró árfolyama, akkor sem tartott sokáig.","id":"20250611_Benezett-400-forint-ala-az-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a.jpg","index":0,"item":"59b1b65b-62ff-419b-ac36-2003bb305ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Benezett-400-forint-ala-az-euro","timestamp":"2025. június. 11. 09:56","title":"Benézett 400 forint alá az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","shortLead":"A rendőrség nem bizonyította megfelelően, hogy a bejelentett felvonulás ellentétes lenne a gyülekezési törvénnyel.","id":"20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"d3daf8b4-2d88-4b56-b616-0746d5e79339","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kuria-Pride-junius-28-betiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 16:58","title":"Kúria: A rendőrségnek újra kell vizsgálnia a Pride napjára tervezett szivárványos tüntetés jogszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az állam képviselői azonban ezt nem akarják, ezért beperelik a szövetségi kormányzatot.","shortLead":"Az állam képviselői azonban ezt nem akarják, ezért beperelik a szövetségi kormányzatot.","id":"20250613_trump-elektromos-auto-Kalifornia-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003.jpg","index":0,"item":"ba2a9993-63f1-47b3-a9d1-3e91bea1db7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_trump-elektromos-auto-Kalifornia-tiltas","timestamp":"2025. június. 13. 07:30","title":"2035 után is jöhetnek benzinesek: Trump eltörölte a kaliforniai tiltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ellenzéki tüntetéseket szétverető grúz miniszterelnököt fogadta és méltatta.","shortLead":"A miniszterelnök az ellenzéki tüntetéseket szétverető grúz miniszterelnököt fogadta és méltatta.","id":"20250611_orban-ukran-fenyegetes-zelenszkij-gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"ab5e0f0f-6888-4435-8476-943a437c7c51","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_orban-ukran-fenyegetes-zelenszkij-gruzia","timestamp":"2025. június. 11. 18:31","title":"Orbán: Magyarországot nyíltan és durván megfenyegették az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A római olimpián nyert csapatban aranyat, emellett többször is világbajnoki címet nyert.","shortLead":"A római olimpián nyert csapatban aranyat, emellett többször is világbajnoki címet nyert.","id":"20250612_meghalt-horvath-zoltan-olimpiai-vilagbajnok-kardvivo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"80a656ca-d145-4f51-ae60-741c1c857227","keywords":null,"link":"/sport/20250612_meghalt-horvath-zoltan-olimpiai-vilagbajnok-kardvivo","timestamp":"2025. június. 12. 20:06","title":"Meghalt Horváth Zoltán olimpiai és világbajnok kardvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d7e97-5ad3-4ffb-b50e-9b111599a81c","c_author":"One Magyarország","category":"brandcontent","description":"A digitalizáció korában egy vállalkozás sikerének egyik kulcsa a technológiai háttér – ennek központi eleme pedig a megbízható, gyors és stabil internetkapcsolat. 