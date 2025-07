Beolvadt a BMW-be, emblémáját is megújítja az Alpina

2026-tól az Alpina hivatalosan is a BMW Csoport almárkájává válik, és ennek megfelelően megújul a márka arculata is. A BMW még 2022-ben jelentette be az Alpina felvásárlását, most pedig védjegybe iktatták a tuningmárka új logóját – írja a Motor1 oldal.

Az átdolgozott embléma letisztultabb, a klasszikus piros-kék címerpajzs helyett csupán a fojtószelepet és a főtengelyt tartalmazza egy egyszerű körben – a BMW logójának mintájára. Az új „ALPINA” felirat szintén az egyszerűsítés jegyében született. A védjegybejegyzés szerint az emblémát nemcsak autókon, hanem alkatrészeken és kiegészítőkön is használni fogják.

Alpina logo Motor1

Az eredeti Alpina logó 1967 óta ismert, és több mint húsz év után először esik át komolyabb módosításon.

Az átalakulás részeként a buchloe-i saját gyártóüzem 2025 végén le is áll az autógyártással, de a szervizelés, alkatrész- és tartozéküzletág megmarad a helyszínen. A háttérben meghúzódó ok: a szigorodó emissziós és biztonsági előírások miatt a BMW szerint egy kisvállalat önálló működtetése egyre nehezebb. A márkanév így tovább él, és új lehetőségek is nyílnak: a Bovensiepen család már bemutatta a Zagato által tervezett új sportmodellt, amelyet az M4 kabrió alapjaira építve 2026-tól kis szériában gyártanak majd.