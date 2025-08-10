10 órát utazott Uberrel Jeezy, hogy odaérjen a saját koncertjére

Jeezy, azaz Jay Wayne Jenkins amerikai rapper a múlt héten kalandos napokat élt meg turnéja kezdetekor. Éppen Baltimore-ba tartott, amikor kétórányi autóút után sofőrjével balesetet szenvedtek, elütöttek valamit, ennek következtében az üzemanyag szivárogni kezdett – írja a New York Post. Nem sérült meg senki, de autóval nem tudtak továbbmenni, és magánrepülőgépet sem sikerült keríteni, ezért az előadó csapata úgy döntött, hogy Uberrel juttatja el a rappert a washingtoni repülőtérre, ahonnan továbbutazhat majd.

Ám időközben kiderült, hogy a rossz időjárás miatt az összes járatot törölték, ekkor az Uber-taxiban ülve Jeezy megkérdezte a sofőrtől, mennyit kérne azért, hogy elvigye a 10 órányira lévő baltimore-i koncerthelyszínre. A sofőr a rapper elmondása szerint nem habozott sokáig az ajánlaton, beletaposott a gázba, aminek köszönhetően az autó 10 perccel az este 8 órai koncertkezdés előtt megérkezett a helyszínre.

Hogy végül is mennyit kért Jeezytől a bevállalós sofőr, arról nem szólt a fáma.

A sofőr beszámolója alapján mindössze egyszer álltak meg az egész út alatt tankolni és enni. Jeezy ezután őt is meghívta a koncertre, és biztosította arról, hogy tettével sok rajongót boldoggá tett.

Nyitókép: Michael Tran / AFP